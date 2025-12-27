Becas Progresar 2025: ANSES realizó un pago especial por cuota estímulo

Como indica el portal Novedades Sociales, este pago alcanza únicamente a los estudiantes cuya escuela validó las Actividades de Extensión Formativa de las Becas Progresar después del cierre de liquidación (fue el 30 de noviembre).

La acreditación se realizó este viernes 26 de diciembre y hay tiempo de cobrarlo hasta el lunes 12 de enero. El monto depositado es de $35.000, ya que no se retiene el 20%.

Becas-Progresar-Certificacion-Negativa-de-ANSES-1 El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano y se liquida mediante la ANSES.

Es importante aclarar que las escuelas tienen tiempo hasta el 30 de diciembre para validarlo en la plataforma oficial del programa Becas Progresar. En estos casos, la Secretaría de Educación acreditará las dos cuotas estímulo juntas en enero de 2026.

El objetivo de las "Actividades de Extensión Formativa" de las Becas Progresar fue complementar la formación académica y enriquecer las trayectorias educativas de los estudiantes.

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales

2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas

2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.