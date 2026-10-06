Banco Nación lanza en octubre con su promoción en minimercados. Este miércoles 7 de octubre hay un descuento del 30% en los comercios adheridos (ver abajo) con el que se puede lograr un ahorro de $12.000 en esta semana, siempre que los clientes paguen con la app del BNA (MODO). La promoción es válida cada miércoles de octubre.
Banco Nación y MODO: $12.000 de ahorro en minimercados este miércoles
El descuento es del 30% y tiene vigencia todos los miércoles de octubre en comercios adheridos
Este beneficio de Banco Nación incluye compras presenciales. Es válido todos los miércoles de octubre con pagos realizados exclusivamente a través de la app BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad bancaria. Un dato importante es que no aplica para pagos con saldo en cuenta (tarjeta de débito).
Banco Nación minimercados
Banco Nación informó a través de su página oficial que, en caso de que el cliente use más de un medio de pago, se reintegrará el monto hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.
El Banco Nación tiene otras propuestas como créditos para autos cero kilómetro.
Banco Nación supermercados: cuánto dinero gastar para el reintegro de $12.000
Los clientes que quieran aprovechar el reintegro de $12.000 de este miércoles deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso, en muchas ocasiones suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.
Banco Nación: minimercados adheridos
A continuación, los minimercados adheridos a la promoción:
No obstante, los clientes pueden buscar otros negocios adheridos por geolocalización en el siguiente Link.
En pocas palabras
- Descuento Banco Nación: Promoción del 30% en minimercados todos los miércoles de octubre pagando con la app BNA+ (MODO).
- Ahorro máximo: Se puede obtener hasta $12.000 de ahorro semanal al realizar compras superiores a $40.000.
- Condiciones: El beneficio aplica a tarjetas de crédito Visa y Mastercard, no a débito, con reintegro en cuenta monetaria.