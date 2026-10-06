Banco Nación y MODO: $12.000 de ahorro en minimercados este miércoles

Este beneficio de Banco Nación incluye compras presenciales. Es válido todos los miércoles de octubre con pagos realizados exclusivamente a través de la app BNA+ con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad bancaria. Un dato importante es que no aplica para pagos con saldo en cuenta (tarjeta de débito).

La compra mínima debe ser de $40.000 para ahorrar $12.000 en minimercados este miércoles.

Banco Nación minimercados

Banco Nación informó a través de su página oficial que, en caso de que el cliente use más de un medio de pago, se reintegrará el monto hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.