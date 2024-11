Banco Nación y jubilados: esto pagás de cuota si pedís un crédito 2 millones a pagar en 3 años

Banco-Nacion-jubilados-no-clientes.jpg

Banco Nación con tres líneas de crédito para jubilados

No es noticia que cada vez más personas acuden a créditos para poder concretar compras importantes, y entre las opciones disponibles en el mercado, las del Banco Nación suelen ser las más oportunas en cuanto a tasas de interés y requisitos a cumplir. En el caso de los jubilados, además cuentan con un beneficio especial en caso de ser clientes y cobrar su mensualidad en él.

Dentro de las líneas de créditos disponibles por el Banco Nación para jubilados aparecen dos centradas en préstamos personales para libre destino y una creada para la compra de una computadora para el adulto mayor.

Las primeras dos líneas de crédito tienen condiciones muy similares, donde se destaca la posibilidad de solicitar hasta 25 millones de pesos y de pagarse en 60 cuotas. La principal diferencia se da en que una está apuntada a clientes jubilados, y la otra es pensada para cualquier jubilado que no sea cliente de la entidad bancaria.

Las diferencias no se centran en los montos para pedir, sino más bien en las formas de pago y también en las tasas de interés. Para aquellos que son clientes la tasa es del 63.26% anual, mientras que para aquellos que no son clientes, sube algunos puntos más en el porcentaje de interés.

El Banco Nación dispone una página web con toda la información necesaria para los jubilados que estén interesados en solicitar cualquiera de la línea de créditos que tiene disponible para este grupo. Dentro de la información disponible, se aclara punto por punto las principales condiciones y requisitos para su solicitud, detallando lo siguiente:

Disponibilidad de cuotas a pagar

Monto máximo a solicitar

Tasa de interés

Condiciones a cumplir

Modalidad

Destino del crédito

Afección de los ingresos

Un punto que no hay que dejar pasar es que el Banco Nación permite prestarle a un jubilado un crédito de hasta 25 millones de pesos, pero el monto me puede solicitar estará ligado sí o sí a sus ingresos, ya que la cuota a pagar no puede superar el 35% de su mensualidad.

Banco Nación: cuánto pago de cuota si solicito 2 millones de pesos de crédito

En el apartado de créditos personales para jubilados, el Banco Nación dispone de una herramienta que permite calcular las distintas cuotas que pagaría el solicitante por el préstamo. Es importante remarcar que el interés del préstamo es del 63.26% teniendo en cuenta la Tasa Nominal Anual.

En caso de que solicites un crédito de 2 millones de pesos, la primera cuota a pagar en un plazo de 36 meses será de $ 125,736.51