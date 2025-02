Autoridades del ex COSE aseguraron que se abrirá un concurso para sumar operadores tras un motín

incidentes en el ex cose.jfif En los incidentes que ocurrieron el martes en el ex COSE, internos prendieron fuego colchones y un aire acondicionado.

E insistió: "Estamos trabajando, todas estas mejoras están dentro del presupuesto de este año y todos los reclamos de los sindicatos fueron escuchados y considerados para mejorar el trabajo. También hay que decir que la población de los internos bajó mucho y el martes había 40 chicos nada más".

El reclamo de ATE tras el conflicto en el ex COSE

Roberto Podio, delegado de ATE, explicó que a raíz de lo sucedido con dos operarios que resultaron lesionados, el director Patiño quedó con el compromiso de acercar una propuesta para sumar personal.

Hasta tanto, los empleados se mantienen en estado de asamblea. Entre las demandas, la más marcada fue el ingreso de nuevos operarios.

No es la primera vez que el ex COSE es noticia por hechos similares. En enero del año pasado, cuatro jóvenes se fugaron y en ese momento se habló de fallas en el sistema de seguridad.

Ex Cose incidentes.jfif Así quedó una de las dependencias, luego de haber sido tomada por el fuego.

El reclamo de ATE

"Lamentablemente sucedió lo que veníamos previendo, un motín, un altercado en la visita de los internos. Entre los chicos internados y familiares. Golpearon a operadores que fueron atendidos por los servicios sanitarios, hubo quema de un colchón en otro sector. Esto no da para más. Es consecuencia de múltiples reclamos, como la falta de personal y una política no demasiado clara con los chicos que están privados de la libertad. Los operadores no damos más", se quejó Podio.

Sobre este aspecto, Patiño profundizó que de una planta de personal de 300 personas, sólo la mitad está con los internos y hay personal en edad avanzada y en licencia.

"Hemos logrado recuperar personal que estaba en otra tarea o que estaba de licencia y fue producto de largas charlas con los distintos sindicatos, porque son varios los que están dentro de la institución. Este año vamos a abrir un concurso para sumar a personas mayores con estudios secundarios, en el que se valorará estudios previos", recalcó el funcionario.

Por último, hizo hincapié en la instalación de equipos de aire acondicionado en el edificio del ex COSE (uno de ellos el dañado por los internos), la compra de ropa para el personal y las mejoras en la infraestructura.