auh trabajadores rurales anses.jpg AUH para trabajadores: "Los planes sociales dejarán de ser incompatibles con la idea de trabajar", dijo el presidente en su llegada a Concordia.

"Muchos decían 'mejor me quedo con el plan antes de arriesgarme a ir a trabajar', contó Alberto Fernández en consonancia con lo que muchos productores cuentan sobre las dificultades para conseguir trabajadores rurales en épocas de cosecha.

"Ahora saben que lo que el Estado quiere es que trabajen, pero eso no quiere decir que vamos a estar ausentes cuando ese trabajo no lo tengan y no cobren el dinero porque el trabajo no está. Ahora va a dejar de ser incompatible la idea de tener un plan social que los auxilie con la idea de trabajar", afirmó el presidente en Concordia dandole el visto bueno a una propuesta presentada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep).

El presidente lanzó la promoción del trabajo registrado y amplía la protección social

Cuánto cobro por AUH

Actualmente, el 100% de la Asignación Universal por Hijo es de $4.500. De esa cifra, mensualmente se percibe el 80% y el restante 20% se acumula para ser pagado ante la presentación de la Declaración Jurada AUH.

Quienes perciban la Asignación y accedan a este tipo de trabajos temporales no perderán el beneficio de la ANSES y cobrarán por su labor, como mínimo el equivalente al 100% de esa prestación.

En septiembre, con el aumento del 12,39% previsto según la nueva fórmula de movilidad, ascenderá a $5.058.