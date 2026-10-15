Así es cómo puede llegar la bacteria de la Salmonella al interior de un huevo aunque tenga cáscara

El segundo mecanismo pasa después de la puesta del huevo de una forma más asquerosa: las bacterias pueden estar en las heces de las gallinas y entrar en contacto con la superficie exterior del huevo. Esto pasa porque aunque la cáscara parece lisa y sólida, tiene poros que facilitan el ingreso de microorganismos.

Qué pasa si consumo un huevo con Salmonella

La presencia de salmonela no siempre modifica el sabor, el olor o el aspecto de un alimento, por eso hay que tener todos los cuidados necesarios.

Al ingerir esos huevos contaminados, las personas pueden sufrir enfermedades por intoxicación alimentaria, y los síntomas pueden variar desde los vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza y dolor corporal.

A nivel mundial, una de las causas más frecuentes de enfermedades de transmisión alimentaria es la Salmonella; por eso, es fundamental tener en cuenta los cuidados previos.

Cómo prevenir la salmonelosis provocada por estas bacterias

La prevención depende de una correcta manipulación, conservación y cocción de los huevos. Cocinarlos hasta que la clara y la yema estén firmes, evitar preparaciones con huevo crudo sin pasteurizar, lavarse las manos y mantener limpios los utensilios utilizados en la cocina pueden ser clave.