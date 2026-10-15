Así es cómo puede llegar la bacteria de la Salmonella al interior de un huevo aunque tenga cáscara

El huevo es un alimento que nunca falla y está presente en todas las casas. Sin embargo, nadie se salva de la Salmonella, la bacteria que cargan en su interior y, si bien no se ve a simple vista, nos afecta y provoca una infección. Pero ¿cómo?
Un huevo no necesita tener grietas, manchas ni olores extraños para contener estos microorganismos, por eso puede estar contaminado incluso cuando su cáscara parece completamente normal.
Cómo puede llegar la bacteria de la Salmonella al interior de un huevo aunque tenga cáscara
Existen dos formas mediante las cuales estas bacterias pueden contaminar un huevo. El primero ocurre antes de que la gallina lo ponga, ya que el animal puede estar infectado. Las bacterias de la Salmonella pueden llegar a su aparato reproductor y contaminar el contenido del huevo durante su formación antes de que aparezca la cáscara que protege al huevo.
El segundo mecanismo pasa después de la puesta del huevo de una forma más asquerosa: las bacterias pueden estar en las heces de las gallinas y entrar en contacto con la superficie exterior del huevo. Esto pasa porque aunque la cáscara parece lisa y sólida, tiene poros que facilitan el ingreso de microorganismos.
Qué pasa si consumo un huevo con Salmonella
Al ingerir esos huevos contaminados, las personas pueden sufrir enfermedades por intoxicación alimentaria, y los síntomas pueden variar desde los vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza y dolor corporal.
A nivel mundial, una de las causas más frecuentes de enfermedades de transmisión alimentaria es la Salmonella; por eso, es fundamental tener en cuenta los cuidados previos.
Cómo prevenir la salmonelosis provocada por estas bacterias
La prevención depende de una correcta manipulación, conservación y cocción de los huevos. Cocinarlos hasta que la clara y la yema estén firmes, evitar preparaciones con huevo crudo sin pasteurizar, lavarse las manos y mantener limpios los utensilios utilizados en la cocina pueden ser clave.
En pocas palabras
- Contaminación interna: la Salmonella puede ingresar al huevo durante su formación, antes de que se forme la cáscara, si la gallina está infectada.
- Penetración externa: las bacterias presentes en las heces de las gallinas pueden entrar al huevo a través de los poros de la cáscara.
- Prevención: es crucial la correcta manipulación, conservación y cocción de los huevos para evitar la salmonelosis.