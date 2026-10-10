Aseguran que el pico récord del Súper Niño será en diciembre: la advertencia de la OMM por intensas lluvias

Un nuevo informe meteorológico encendió las alarmas a escala global. Es que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) difundió su reporte sobre el estado de situación del fenómeno de El Niño, también conocido como Súper Niño por su intensidad, revelando que el evento “seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre” y que “es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta”.
De acuerdo con el boletín mensual correspondiente al trimestre octubre-noviembre-diciembre al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el organismo proyecta una fase "muy fuerte" que se extenderá hasta los primeros tres o cuatro meses de 2027.
Esta anomalía alterará las pautas de precipitación e incrementará el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones, impulsada por un aumento sin precedentes en la temperatura superficial del océano Pacífico tropical y oriental. Desde la entidad remarcaron que "esto refleja el fortalecimiento de El Niño, que influirá en los patrones climáticos y tendrá un impacto en las economías, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo".
Impacto de El Niño en la región pampeana y advertencias por riesgo hídrico
Frente a este escenario, la región pampeana se prepara para afrontar los posibles embates del clima. Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, advirtió sobre la necesidad de analizar el riesgo hídrico de forma integral y no limitar el debate a la obra pública o a la cantidad de agua caída. "La misma inundación no produce el mismo daño. Las condiciones previas de los hogares determinan cuánto puede afectar un evento y qué capacidad existe para recuperarse posteriormente", explicó.
El especialista subrayó que factores como los rellenos, el crecimiento urbano sobre humedales y los déficits de saneamiento agravan el impacto.
Asimismo, sostuvo que “las obras hidráulicas pueden contribuir a reducir la amenaza, pero que no eliminan por sí solas el riesgo”, por lo que resulta clave combinar la infraestructura tradicional con soluciones basadas en la naturaleza, mapas de riesgo actualizados y sistemas de alerta temprana.
En pocas palabras
- OMM confirma pico de El Niño: la Organización Meteorológica Mundial prevé que el fenómeno alcance su máxima intensidad en diciembre de 2026.
- Temperaturas récord y riesgos hídricos: se esperan temperaturas superiores a la media global y alteración de patrones de precipitación, elevando el riesgo de sequías e inundaciones.
- Impacto en Argentina: la región pampeana debe prepararse para eventos climáticos extremos, requiriendo análisis de riesgo hídrico integral.