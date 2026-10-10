Aseguran que el pico récord del Súper Niño será en diciembre: la advertencia de la OMM por intensas lluvias

De acuerdo con el boletín mensual correspondiente al trimestre octubre-noviembre-diciembre al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el organismo proyecta una fase "muy fuerte" que se extenderá hasta los primeros tres o cuatro meses de 2027.

Esta anomalía alterará las pautas de precipitación e incrementará el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones, impulsada por un aumento sin precedentes en la temperatura superficial del océano Pacífico tropical y oriental. Desde la entidad remarcaron que "esto refleja el fortalecimiento de El Niño, que influirá en los patrones climáticos y tendrá un impacto en las economías, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo".