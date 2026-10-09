Súper Niño 2026 en Argentina: las provincias donde las lluvias y tormentas estarán presentes más de lo normal

Súper Niño: cuáles son las provincias más afectadas

De acuerdo con las señales del Servicio Meteorológico Nacional, las probabilidades de registrar un volumen acumulado de lluvias por encima de los parámetros normales se concentran fuertemente en la franja central y este del país:

El Litoral como epicentro: Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe presentan las mayores probabilidades de acumulados extraordinarios. En esta región, además, el foco está puesto en la Cuenca del Plata por las crecidas que podrían registrar los ríos Paraná y Uruguay.

Zona central y agropecuaria: la tendencia a precipitaciones superiores a la media alcanza al oeste de Santa Fe, gran parte de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, La Pampa y el centro-sur de la región de Cuyo (incluyendo franjas de Mendoza y San Luis).

de Buenos Aires, La Pampa y el centro-sur de la región de Cuyo (incluyendo franjas de Mendoza y San Luis). Norte patagónico: sectores del noreste de la Patagonia también ingresaron en la franja con pronóstico de lluvias por encima de los valores habituales.

En contrapartida, el fenómeno del Súper Niño no impactará de forma homogénea en todo el mapa: sectores del extremo oeste del Noroeste Argentino (NOA) mantendrán probabilidades de lluvias por debajo del promedio, mientras que en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero la tendencia se ubica en valores normales a superiores.

Alerta por eventos extremos y riesgo hídrico

El SMN remarcó que las proyecciones expresan la tendencia global del trimestre y no implican una inestabilidad diaria continua, sino un incremento considerable en la intensidad y recurrencia de las lluvias y tormentas.

En ese sentido, desde el organismo advierten que el principal riesgo de la temporada responderá a los excesos hídricos puntuales: lluvias intensas en breves lapsos de tiempo, ráfagas de viento y caída de granizo.