Arrojaron 100.000 ostras al río que iban a ser alimento para pollos y recuperaron un ecosistema clave

Las ostras necesitan superficies firmes para fijarse durante sus primeras etapas de vida. En un fondo cubierto de sedimentos blandos, las larvas pueden encontrar menos lugares adecuados para establecerse. Al incorporar conchas, los equipos de restauración crean una estructura que facilita el asentamiento de nuevas generaciones y permite que los arrecifes crezcan con el tiempo.

Una vez establecidos, estos arrecifes pueden ofrecer beneficios que van más allá de la reproducción de los moluscos. Las ostras se alimentan filtrando el agua y retienen partículas suspendidas, incluidos algunos organismos microscópicos. Este proceso puede contribuir a mejorar la claridad del agua, aunque su efecto depende de las condiciones del ecosistema y no sustituye la limpieza de los residuos tóxicos.

Un material que antes tenía otro destino

Los arrecifes también forman hábitats para peces, cangrejos y otros organismos acuáticos. Sus estructuras ofrecen refugio y lugares de alimentación, mientras que, en zonas costeras, pueden ayudar a reducir la fuerza de las olas y la erosión. Por eso, recuperar las poblaciones de ostras puede beneficiar a distintas especies y favorecer la estabilidad de las orillas.

Las conchas utilizadas en el proyecto tenían un uso comercial habitual. Se enviaban al extranjero para fabricar alimento para pollos. En lugar de destinarlas a ese mercado, se aprovecharon para construir la base de los arrecifes del río Elizabeth.

En 2026, el proyecto de restauración del brazo oriental del río Elizabeth, ya figura como una intervención completada en lo que respecta a la construcción de arrecifes de ostras. La iniciativa de 2020 utilizó unas 100.000 fanegas de fragmentos de conchas fosilizadas y piedra triturada para recuperar el hábitat de estos moluscos. Según el programa de restauración de la bahía de Chesapeake, la zona alcanzó su objetivo de recuperación del hábitat de ostras y continúa en fase de seguimiento y evaluación.