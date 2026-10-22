Arrojaron 100.000 ostras al río que iban a ser alimento para pollos y recuperaron un ecosistema clave

En uno de los ríos clave de Virginia, Estados Unidos, descargaron 100.000 bushels de pequeñas conchas de ostras fosilizadas para ayudar a recuperar un ecosistema afectado por décadas de contaminación. La intervención se realizó en 2020 en el brazo oriental del río Elizabeth, donde los restos de estos moluscos se utilizaron para construir la base de nuevos arrecifes. Hoy, los resultados son notables.
El objetivo era favorecer el regreso de las ostras y recuperar parte de las funciones ecológicas que el río había perdido. La zona arrastraba un importante historial de contaminación industrial. Entre 1926 y 1992, una planta dedicada al tratamiento de madera liberó residuos peligrosos en el entorno del río, lo que convirtió el área en un sitio de intervención ambiental prioritaria.
Por qué utilizaron conchas de ostras en el río
La operación consistió en distribuir las conchas fosilizadas sobre el fondo del río mediante barcazas equipadas con cañones de agua. El material, conocido en inglés como oyster hash, está compuesto por pequeños fragmentos de conchas que proporcionan una superficie dura donde pueden asentarse las larvas de ostras.
Las ostras necesitan superficies firmes para fijarse durante sus primeras etapas de vida. En un fondo cubierto de sedimentos blandos, las larvas pueden encontrar menos lugares adecuados para establecerse. Al incorporar conchas, los equipos de restauración crean una estructura que facilita el asentamiento de nuevas generaciones y permite que los arrecifes crezcan con el tiempo.
Una vez establecidos, estos arrecifes pueden ofrecer beneficios que van más allá de la reproducción de los moluscos. Las ostras se alimentan filtrando el agua y retienen partículas suspendidas, incluidos algunos organismos microscópicos. Este proceso puede contribuir a mejorar la claridad del agua, aunque su efecto depende de las condiciones del ecosistema y no sustituye la limpieza de los residuos tóxicos.
Un material que antes tenía otro destino
Los arrecifes también forman hábitats para peces, cangrejos y otros organismos acuáticos. Sus estructuras ofrecen refugio y lugares de alimentación, mientras que, en zonas costeras, pueden ayudar a reducir la fuerza de las olas y la erosión. Por eso, recuperar las poblaciones de ostras puede beneficiar a distintas especies y favorecer la estabilidad de las orillas.
Las conchas utilizadas en el proyecto tenían un uso comercial habitual. Se enviaban al extranjero para fabricar alimento para pollos. En lugar de destinarlas a ese mercado, se aprovecharon para construir la base de los arrecifes del río Elizabeth.
En 2026, el proyecto de restauración del brazo oriental del río Elizabeth, ya figura como una intervención completada en lo que respecta a la construcción de arrecifes de ostras. La iniciativa de 2020 utilizó unas 100.000 fanegas de fragmentos de conchas fosilizadas y piedra triturada para recuperar el hábitat de estos moluscos. Según el programa de restauración de la bahía de Chesapeake, la zona alcanzó su objetivo de recuperación del hábitat de ostras y continúa en fase de seguimiento y evaluación.
En pocas palabras
- Restauración ecológica: Se arrojaron 100.000 ostras al río para recuperar un ecosistema dañado por contaminación industrial.
- Beneficios de las ostras: Filtrando el agua, mejoran su claridad y los arrecifes formados ofrecen hábitat para otras especies.
- Destino alternativo: Las conchas, antes usadas para alimento de pollos, se destinaron a la construcción de hábitats en el río Elizabeth.