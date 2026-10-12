Argentina logra seguir por satélite a la especie de armadillo más grande del mundo

Esta especie puede medir hasta 1,5 metros de longitud, tiene unas garras delanteras capaces de excavar enormes madrigueras y pasa gran parte de su vida oculto bajo tierra. Es el tatú carreta (Priodontes maximus), considerado el armadillo más grande del mundo, un animal tan difícil de estudiar que los científicos recurren a dispositivos de seguimiento satelital para descubrir cómo se desplaza.
En julio de 2026, investigadores y guardaparques colocaron un dispositivo GPS a un ejemplar en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia argentina del Chaco. Fue el segundo individuo de esta especie monitoreado con esta tecnología dentro del área protegida, después de una primera intervención realizada en 2023.
El armadillo más grande del mundo al que científicos siguen por satélite en Argentina
El operativo forma parte del Proyecto Tatú Carreta, una iniciativa científica del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) que estudia la ecología de este mamífero en áreas protegidas de Argentina. Tras colocar el dispositivo y realizar una evaluación veterinaria, el equipo liberó al animal en el mismo lugar donde había sido capturado.
El objetivo es conocer algo que todavía representa un desafío para la ciencia, cómo utiliza el territorio una especie que es naturalmente escasa y difícil de observar. El seguimiento de este animal permite registrar sus desplazamientos, identificar los ambientes que frecuenta y estudiar cómo influyen la actividad humana y los distintos niveles de protección sobre sus movimientos.
El armadillo gigante en peligro de extinción que científicos monitorean en un parque de Argentina
El tamaño del animal es otra de sus características más sorprendentes. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los ejemplares adultos pesan alrededor de 30 kilogramos en promedio, aunque algunos pueden alcanzar pesos mucho mayores. Su cuerpo está cubierto por un caparazón oscuro y sus patas delanteras poseen una enorme garra en forma de hoz que utiliza para excavar y buscar alimento, principalmente hormigas y termitas.
Sin embargo, su tamaño no lo protege de las amenazas. La pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza y los incendios afectan a sus poblaciones. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a la especie como vulnerable a escala mundial, mientras que en Argentina está considerada en peligro de extinción.
Además, el tatú carreta cumple una función ecológica importante. Sus excavaciones generan refugios que pueden ser aprovechados por otras especies, por lo que su presencia contribuye a modificar y enriquecer los ambientes donde vive.
En pocas palabras
- Tatú carreta: El armadillo más grande del mundo es monitoreado por satélite en Argentina.
- Investigación: Científicos estudian sus movimientos y hábitat para su conservación.
- Estado de conservación: La especie es vulnerable a nivel mundial y en peligro de extinción en Argentina.