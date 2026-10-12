Argentina logra seguir por satélite a la especie de armadillo más grande del mundo

El objetivo es conocer algo que todavía representa un desafío para la ciencia, cómo utiliza el territorio una especie que es naturalmente escasa y difícil de observar. El seguimiento de este animal permite registrar sus desplazamientos, identificar los ambientes que frecuenta y estudiar cómo influyen la actividad humana y los distintos niveles de protección sobre sus movimientos.

El armadillo gigante en peligro de extinción que científicos monitorean en un parque de Argentina

El tamaño del animal es otra de sus características más sorprendentes. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los ejemplares adultos pesan alrededor de 30 kilogramos en promedio, aunque algunos pueden alcanzar pesos mucho mayores. Su cuerpo está cubierto por un caparazón oscuro y sus patas delanteras poseen una enorme garra en forma de hoz que utiliza para excavar y buscar alimento, principalmente hormigas y termitas.

Sin embargo, su tamaño no lo protege de las amenazas. La pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza y los incendios afectan a sus poblaciones. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a la especie como vulnerable a escala mundial, mientras que en Argentina está considerada en peligro de extinción.

Además, el tatú carreta cumple una función ecológica importante. Sus excavaciones generan refugios que pueden ser aprovechados por otras especies, por lo que su presencia contribuye a modificar y enriquecer los ambientes donde vive.