En la Patagonia el viento no encuentra obstáculos, pero los límites existen. No siempre son fronteras visibles. A veces son líneas sanitarias, acuerdos productivos o kilómetros de alambrado que marcan una decisión estratégica.
En los últimos años, Argentina proyecta la construcción y refuerzo de una barrera de más de 300 kilómetros con un objetivo concreto. Busca proteger la ganadería patagónica y su estatus sanitario frente al avance del guanaco.
Argentina construye una frontera de más de 300 km para defender la ganadería
Argentina planea construir un cercado de más de 300 km en la Patagonia, principalmente en la provincia de Santa Cruz, para proteger la ganadería ovina. La frontera busca limitar el paso de guanacos y otros animales silvestres que compiten por los pastizales, especialmente en zonas afectadas por sequías y desertificación.
Tendrá unos 2 metros de altura y se usarán materiales reciclados, con “ecoductos” para permitir el flujo de fauna. El objetivo es mejorar la productividad y sostenibilidad de los campos, equilibrando la conservación ambiental con la actividad ganadera, y facilitar certificaciones internacionales de producción responsable.
Como es esta frontera
La barrera se ubicará entre la Ruta Nacional 3 y el litoral atlántico, protegiendo más de 2 millones de hectáreas donde se encuentran más de cien establecimientos ganaderos.
El esquema de financiamiento propuesto de esta frontera combina inversión privada (50%), aportes estatales (30%) y créditos blandos (20%). Además se plantea la creación de bonos verdes regionales para que empresas mineras y petroleras compensen su huella ambiental apoyando la obra.
- Materiales: uso de estructuras recicladas, como tuberías reutilizadas.
- Función principal: limitar el paso de guanacos y fauna silvestre que compite con el ganado.
- Conectividad ecológica: incluye ecoductos o compuertas para permitir la circulación de animales.
- Objetivo productivo: proteger los pastizales y mejorar la ganadería ovina.
- Enfoque ambiental: forma parte de una ganadería más sostenible y regenerativa.
- Superficie protegida: cubre más de 2 millones de hectáreas.