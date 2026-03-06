En los últimos años, Argentina proyecta la construcción y refuerzo de una barrera de más de 300 kilómetros con un objetivo concreto. Busca proteger la ganadería patagónica y su estatus sanitario frente al avance del guanaco.

Argentina construye una frontera de más de 300 km para defender la ganadería

Argentina planea construir un cercado de más de 300 km en la Patagonia, principalmente en la provincia de Santa Cruz, para proteger la ganadería ovina. La frontera busca limitar el paso de guanacos y otros animales silvestres que compiten por los pastizales, especialmente en zonas afectadas por sequías y desertificación.