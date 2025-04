Árbol de Jade: ¿cómo saber si es macho o hembra?

Árbol de Jade (3).jpg Árbol de Jade.

¿Cómo saber si el árbol de Jade es macho o hembra?

Árbol de Jade hembra

Cuenta con tallos delgados y altos.

Generalmente son plantas pequeñas.

Producen semillas y flores, por lo que tienen la capacidad de reproducirse.

Árbol de Jade macho

Sus tallos son gruesos y prominentes.

Hojas grandes y carnosas.

No produce flores.

¿Cómo cuidar correctamente el árbol de Jade?

El árbol de Jade no necesita de mucha agua, solo tienes que regarla cuando percibas que el sustrato esté seco. Caso contrario, la planta se pudrirá y morirá.

Además, tienes que agregarle al sustrato un poco de abono y nutrientes. Puedes crear tu propio abono casero con cáscara de tomate, huevo, papa, un poco de café, hojas secas, etc. Lo importante es que uses ingredientes naturales, y que no incorpores a la mezcla productos tóxicos o nocivos que puedan dañar a la planta.

Por otro lado, te aconsejamos cuidar el lugar o sitio donde ubicas tu árbol de Jade, ya que si le da el sol todo el día es probable que sus hojas se quemen.

Árbol de Jade (2).jpg Árbol de Jade.

El árbol de Jade es una planta que puede aumentar notablemente su tamaño, por lo que te aconsejamos tenerlo en el jardín o en una maceta lo suficientemente grande para que pueda crecer tranquilamente.