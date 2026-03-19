Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas y fuertes vientos en la alta montaña

Paso Cristo Redentor 2 Se recomienda chequear los canales oficiales antes de emprender el viaje a Chile por el Paso Cristo Redentor. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Se recomienda a los transportistas y particulares que tenían previsto cruzar a Chile consultar el estado de las rutas antes de emprender el viaje y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que no se descarta que el cierre pueda prolongarse si el frente de tormenta persiste en alta montaña.

Pronóstico del tiempo para el llano y la alta montaña

Para este viernes se espera la llegada de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura, lo que contrastará con el calor de los días anteriores. Este fenómeno vendrá acompañado de viento sur fuerte y persistente, aumento de la nubosidad y posibilidad de lluvias y lloviznas, especialmente durante la madrugada y el amanecer.

La temperatura máxima está prevista en 20 grados y la mínima en 16 grados, con muy poca amplitud térmica. Las lluvias y lloviznas podrían ir disminuyendo hacia la tarde del viernes.

El sábado continuará fresco y mayormente nublado, con alguna posibilidad de lluvia intermitente en la madrugada, aunque en disminución. Se aguarda un día fresco, con una máxima de 21 grados y una mínima de 12. El cielo podría despejarse hacia el final de la jornada.

Para el domingo, se pronostica un día agradable, con presencia del sol y una temperatura que podría alcanzar los 25 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Las nevadas están previstas para todo el fin de semana en la alta montaña, según adelantó a Radio Nihuil el meteorólogo Maximiliano Viale. Con este pronóstico habrá que estar atentos a lo que sucede con el Paso Cristo Redentor.