En la previa del fin de semana largo, las autoridades de frontera informaron que el Paso Cristo Redentor será clausurado de manera preventiva a partir de este viernes 20 de marzo. La medida responde al pronóstico de mal tiempo que afecta principalmente al sector chileno, con nevadas y ráfagas que impedirían el tránsito seguro por el corredor bioceánico.
Anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas y fuertes vientos en la alta montaña
La interrupción de la circulación comenzará este viernes a las 11 en Guardia Vieja y Uspallata. El cierre total de las bocas del túnel se hará efectivo a las 13
Según el cronograma oficial, la interrupción de la circulación comenzará a las 11 en las barreras de Guardia Vieja (del lado chileno) y en Uspallata (del lado argentino). El cierre total de las bocas del túnel internacional se hará efectivo a las 13.
Desde la coordinación del sistema fronterizo detallaron que la inestabilidad climática en el Paso Cristo Redentor se extenderá durante toda la jornada del viernes. Por este motivo, se ha dispuesto que las condiciones de seguridad para una posible reapertura recién sean evaluadas el sábado 21 de marzo a las 6.
Se recomienda a los transportistas y particulares que tenían previsto cruzar a Chile consultar el estado de las rutas antes de emprender el viaje y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que no se descarta que el cierre pueda prolongarse si el frente de tormenta persiste en alta montaña.
Pronóstico del tiempo para el llano y la alta montaña
Para este viernes se espera la llegada de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura, lo que contrastará con el calor de los días anteriores. Este fenómeno vendrá acompañado de viento sur fuerte y persistente, aumento de la nubosidad y posibilidad de lluvias y lloviznas, especialmente durante la madrugada y el amanecer.
La temperatura máxima está prevista en 20 grados y la mínima en 16 grados, con muy poca amplitud térmica. Las lluvias y lloviznas podrían ir disminuyendo hacia la tarde del viernes.
El sábado continuará fresco y mayormente nublado, con alguna posibilidad de lluvia intermitente en la madrugada, aunque en disminución. Se aguarda un día fresco, con una máxima de 21 grados y una mínima de 12. El cielo podría despejarse hacia el final de la jornada.
Para el domingo, se pronostica un día agradable, con presencia del sol y una temperatura que podría alcanzar los 25 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
Las nevadas están previstas para todo el fin de semana en la alta montaña, según adelantó a Radio Nihuil el meteorólogo Maximiliano Viale. Con este pronóstico habrá que estar atentos a lo que sucede con el Paso Cristo Redentor.