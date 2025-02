ANSES: Javier Milei y una medida que afecta a todos los beneficiarios

De acuerdo a lo anunciado mediante la cuenta de Twitter del vocero presidencial, Manuel Adorni, se le solicitó la renuncia a Mariano de los Heros, quien ocupaba el cargo de Director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). En el mismo posteo, Adorni confirmaba que este puesto sería ocupado por Fernando Bearzi.

Si bien este anuncio y medida tomada por el gobierno de Javier Milei no afecta de manera directa a los montos y fechas de pago de mensualidades, es algo que todos los beneficiarios deben contemplar por las decisiones que puedan tomarse en un futuro.

Hay que tener en cuenta que esto surge a partir de que el ahora ex director de ANSES anunciara que el Gobierno analiza una reforma previsional que incluye una suba de la edad jubilatoria.

Milei explicó los motivos del despido del director de ANSES

Javier Milei no dio vueltas respecto a las explicaciones sobre el despido de Mariano de los Heros sobre su cargo de ANSES: "Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea se tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda política y no entender la secuencialidad de las reformas".

"No puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Yo tengo el 40% del mercado laboral en el sector informal. ¿Cómo voy a estar hablando de la reforma previsional, si ni siquiera pude poner en caja el mercado laboral porque tengo el 40% de la mano de obra, en el segmento informal? Es un disparate" declaró Milei, dejando en claro que el motivo por el cual Mariano de los Heros fue apartado del cargo fue exclusivamente por sus declaraciones.

"Si yo me pasé toda la campaña hablando la secuencialidad de las reformas, cómo se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas. Me parece una falta de respeto. Por lo tanto, voló por los aires, que es lo que correspondía" cerró Javier Milei.