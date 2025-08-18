ANSES confirmó las fechas de pago para jubilados de la mínima en septiembre: cuándo cobro

Luego de haber recibido un aumento del 1,62% en agosto, los beneficiarios de ANSES fueron sorprendidos con lo que será el nuevo incremento en los haberes de septiembre: 1,9%. Este porcentaje surge de la inflación del gobierno de Javier Milei, anunciado oficialmente por el INDEC.

Además de este aumento, ANSES confirmó que los jubilados que cobran la jubilación mínima recibirán durante septiembre una ayuda económica de 70 mil pesos extra, para reforzar los haberes. El gobierno de Javier Milei busca con ello asistir económicamente a pensionados y titulares de PUAM.

anses, jubilados (27).jpg Los jubilados son los únicos en conocer las fechas de septiembre

Teniendo en cuenta el aumento de ANSES para los jubilados que cobran la jubilación mínima, el nuevo monto en septiembre será de: $318.176,13

ANSES: estas son las fechas de pago para jubilados de la mínima en septiembre

A pesar de que ANSES aún está pagando los haberes correspondientes a agosto de muchos beneficiarios, los jubilados que cobran la jubilación mínima ya recibieron sus haberes. Para la sorpresa de muchos, el ente nacional confirmó las fechas de septiembre.

Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados que cobran la jubilación mínima en septiembre son las siguientes: