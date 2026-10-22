El cuidado de la salud ósea es un tema muy importante para el bienestar de las personas, en el que la nutrición es un factor determinante en el mantenimiento del hueso y tiene un impacto de trascendencia en aquellas personas que padecen de osteoporosis. Estos son algunos consejos que recomienda el canal de YouTube "Tu Fisio Te Mueve".
Alimentación para la osteoporosis: 5 consejos para tus huesos
Contar con una buena alimentación es imprescindible no solo para conservar la solidez de la masa ósea, sino también para favorecer una mejora continua y efectiva en la salud integral del cuerpo. Te contamos cinco consejos nutricionales concretos orientados a asegurar que la dieta cotidiana sea plenamente adecuada para fortalecer los huesos.
El primer consejo fundamental consiste en la incorporación regular de alimentos ricos en calcio en la alimentación diaria. En este caso, los productos lácteos como la leche, el queso y el yogur son calificados como excelentes fuentes para abastecer al cuerpo de este mineral indispensable.
En segundo lugar, hay que asegurar una buena ingesta de vitamina D. La presencia de este componente resulta completamente beneficiosa para el organismo humano, porque de él depende la correcta absorción del calcio proveniente de los alimentos consumidos.
Como tercer pilar nutricional, se recomienda incluir habitualmente alimentos ricos en magnesio, un mineral clasificado como esencial para hacer posible el proceso de formación de tejido óseo nuevo. A este consejo se suma la vitamina K en cuarto lugar, cuya función ayuda a dirigir el calcio específicamente hacia los huesos, evitando al mismo tiempo su indeseada acumulación en las arterias.
Qué otros factores pueden afectar la salud ósea
Hay muchos factores que pueden afectar la salud del hueso, según Mayo Clinic. Por ejemplo:
- Actividad física.
- Consumo de tabaco y alcohol.
- Sexo biológico.
- Tamaño del cuerpo y edad.
- Raza y antecedentes familiares.
- Niveles hormonales.
- Tomar algunos medicamentos durante mucho tiempo.
En pocas palabras
- Salud ósea: es fundamental protegerla toda la vida mediante alimentación, ejercicio y estilo de vida.
- Nutrición y osteoporosis: incorporar calcio, vitamina D, magnesio y vitamina K fortalece los huesos.
- Factores adicionales: la actividad física, hábitos y genética también impactan la salud ósea.