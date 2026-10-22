Alimentación para la osteoporosis: 5 consejos para tus huesos

Contar con una buena alimentación es imprescindible no solo para conservar la solidez de la masa ósea, sino también para favorecer una mejora continua y efectiva en la salud integral del cuerpo. Te contamos cinco consejos nutricionales concretos orientados a asegurar que la dieta cotidiana sea plenamente adecuada para fortalecer los huesos.

Para tener huesos sanos se necesita calcio y otros alimentos que ayude a mantener la salud ósea.

El primer consejo fundamental consiste en la incorporación regular de alimentos ricos en calcio en la alimentación diaria. En este caso, los productos lácteos como la leche, el queso y el yogur son calificados como excelentes fuentes para abastecer al cuerpo de este mineral indispensable.