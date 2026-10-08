Los 3 ejercicios con bidones de agua para fortalecer la osteoporosis en casa

Estos ejercicios son alternativas efectivas para mantener la fuerza de la zona lumbar, la cadera, los hombros, los brazos y las muñecas.

El primer ejercicio ayuda a fortalecer toda la zona lumbar y la zona de la cadera y consiste en que la persona se coloque frente a las botellas ubicadas en el suelo. Desde esa posición, hay que agarrarlas inclinando el tronco hacia abajo. Posteriormente, se levanta de forma graduada hasta ponerse completamente recta para activar y fortalecer la zona lumbar junto con la zona de la cadera.

La elevación de carga es otro ejercicio para la osteoporosis. Para ello, la persona debe agarrar los bidones y subirlos hasta la posición de los hombros. Una vez situadas las garrafas a esa altura, hay que elevarlas por encima de la cabeza para trabajar la musculatura de los hombros y de ambos brazos.

Por su parte, el tercer ejercicio propone trabajar la fuerza de los miembros superiores apoyándose en una superficie fija. La persona debe poner las manos en la pared, para luego bajar y levantarse como si quisiera mover la pared con su propio impulso. Este caso ayuda a trabajar la fuerza de los hombros y de las muñecas sin riesgo.