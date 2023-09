Alertaron que los médicos que acordaron con las prepagas no deben cobrar un plus por la consulta

hospital español 5.jpeg Afiliados de prepagas y obras sociales que acordaron nuevos honorarios con los médicos no deberían pagar por la consulta. Nicolás Rios/Diario UNO.

Qué pasa si el médico recibe la prepaga y cobra un extra

José Lodovico Palma advirtió en diálogo con radio Nihuil que, salvo que el paciente tenga un plan 70-30, "no debería pagar nada".

Los médicos o las clínicas que acordaron esta semana con las prepagas y obras sociales que se amplíe el monto del honorario pero no llegaron a cubrir los $6.000 requeridos, "no deberían cobrar los $1.000 o $2.000 que falten".

"El que paga una cobertura total de la consulta, si su prepaga arregló el honorario del médico a $5.000 -o al monto que sea-, ya habiendo un convenio de por medio, no tiene que pagar un plus", dijo Lodovico.

"Éticamente no está bien visto por las asociaciones médicas. Hay que respetar los convenios y no cobrar por encima. Si la clínica acepta la orden (es decir, recibe la prepaga), no pueden aceptar un plus", advirtió.

El paciente que vive esta situación, que muchos advirtieron que a pesar de los acuerdos firmados sí sucede en Mendoza, "debe reclamar a la prepaga para que ellos se comuniquen con los médicos para que lo respeten el convenio o anularlo".

Como consejo al paciente, Lodovico advirtió: "El afiliado tiene que preguntarle al administrativo si su prepaga u obra social tiene o no convenio con esa unidad prestadora. Si lo tiene, el afiliado no debe pagar nada más. Y si le cobran mal, tiene que reclamar a la prepaga".

Los afiliados de qué prepagas u obras sociales no pagan la consulta

José Lodovico Palma contó que las negociaciones entre las prestadoras médicas y las prepagas y obras sociales continúan, no solo porque no todas aceptaron elevar los honorarios de los profesionales, sino porque no hubo modificaciones respecto del plazo de pago.

"La consulta que hacemos hoy, la cobramos en diciembre", advirtió para graficar la situación en medio de la escalada inflacionaria.

"Hay prepagas nacionales que negaron todo tipo de negociación al respecto y mandaron un comunicado fundamentando que no aceptaban pagar los $6.000 de consulta, poniendo como fundamento el hecho de que después los médicos, una vez que arreglaran las consultas, iban a aumentar todas las prácticas", contó Lodovico Palma. "Quieren evitar reclamos futuros", insistió.

Del total de prepagas y obras sociales, aquellas que no aceptaron ningún cambio son aproximadamente un 30%.

Las que sí arreglaron el honorario para los médicos son unas 30 en Mendoza, de entre 80 y 100. Y otras tantas, lo que aceptaron fue pagar por consulta entre $4.000 y $5.000, no los $6.000 que reclama el sector médico.

Si bien el listado es dinámico porque las negociaciones siguen abiertas, Diario UNO supo que las obras sociales que reconocen los $6.000 de la consulta son: Agentes de Propaganda Médica (APM), La Obra Social de Futbolistas Argentinos, la mutual Sadaic, la Unión Tranviaria Automotor (UTA), la Obra Social de los Empleados de Farmacia (Osadef), Prosalud Medicina Privada, Sindicato de Diarios y Revistas, Obra Social del Personal Administrativo y Técnico de la Construcción y afines (Ospatca).

La Obra Social de Seguros (OSEG), en tanto, le paga a los médicos $5.000. Mientras que los que pagan hasta $4.500 y $4.700 son la Obra Social de Docentes Privados (OSDOP) y Mediasalud y Gerdana.

Prepagas como Swiss Medical, Jerárquicos, la Obra Social de los Petroleros (OSPE), OSDE, Andes Salud, OSEP y Unimed pagan las prestaciones a $4.000.