Alerta por tormentas y granizo en el Valle de Uco y zonas de San Rafael y General Alvear

El sistema estaba pronosticado para impactar con mayor intensidad en San Rafael, pero finalmente descargó con fuerza en la zona del Divisadero, sorprendiendo a conductores que transitaban por el lugar.

Embed - Ruta 143 lluvia

Alerta por una supercelda en General Alvear

Desde Defensa Civil de General Alvear también emitieron un aviso preventivo por la presencia de una supercelda de tormenta que avanzaba sobre la Ruta Nacional 153, en el tramo que une Monte Comán con Las Catitas.

El organismo advirtió que el sistema presentaba parámetros de lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica y granizo de gran tamaño, por lo que recomendaron circular con precaución a quienes viajaran hacia Mendoza por ese corredor vial.

Tormentas reiteradas en el Sur mendocino

san rafael granizo tormenta (portada)

Las tormentas no han dado tregua en el Sur de Mendoza durante los últimos meses. En enero, episodios de lluvia y granizo afectaron zonas productivas de San Rafael, especialmente el distrito 25 de Mayo, donde se registraron pérdidas en cultivos y se abrió la inscripción al fondo compensador para productores.

Otro evento significativo ocurrió el 20 de septiembre de 2025, cuando una fuerte granizada provocó daños en áreas agrícolas de San Rafael y General Alvear.

El episodio de este viernes vuelve a poner en alerta a productores y a quienes transitan por las rutas del Sur provincial.