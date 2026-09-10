La estabilidad meteorológica y las tardes templadas que se perciben en el país tienen las horas contadas. La circulación de viento del sector norte, responsable del ascenso progresivo de las temperaturas durante los últimos días, cederá su lugar a una masa de aire frío polar que transformará por completo las condiciones climáticas de cara al fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional y el sitio especializado Meteored.
Alerta del Servicio Meteorológico Nacional por frío polar, tormentas y sudestada
Tras un jueves con marcas que superarán los 25 °C en varias provincias, un sistema frontal desencadenará inestabilidad, crecida del Río de la Plata y un abrupto descenso térmico hacia el fin de semana.
El calor primaveral dice adiós este jueves
Durante el transcurso de la jornada de hoy se registrará el pico térmico de toda la semana. El ambiente cálido y húmedo predomina sobre el centro y norte del país, generando valores propios de la primavera:
- Región Central y Cuyo: Las marcas máximas se ubicarán por encima de los 20 °C, brindando una tarde muy agradable.
- Noreste Argentino (NEA): El termómetro romperá la barrera de los 25 °C, acompañado por un nivel elevado de humedad.
- Patagonia: Mantiene un escenario invernal diferenciado, con el avance de aire helado y nevadas en Ushuaia y sectores de montaña.
Frente de tormentas y alerta por sudestada el viernes
El escenario cambiará hacia el cierre de la semana laboral. La interacción entre la masa cálida preexistente y el empuje de un sistema frontal desde el sudoeste desatará lluvias de variada intensidad entre la noche de este jueves y la jornada del viernes.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un aviso de alerta amarilla por tormentas para la provincia de Misiones, donde se proyectan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 mm.
En forma paralela, el nordeste bonaerense atravesará un proceso de sudestada. La rotación del viento hacia el sudeste impulsará ráfagas de entre 35 y 50 km/h, chaparrones dispersos y un marcado ascenso en el nivel del Río de la Plata, lo que requerirá precaución en los sectores ribereños.
El fin de semana llega con aire antártico y heladas
Una vez desplazado el sistema de inestabilidad, la masa de aire polar tomará el control absoluto del territorio nacional entre el sábado y el domingo, provocando un brusco descenso de los registros:
- Cuyo, Córdoba, San Luis y La Pampa: Padecerán un enfriamiento extremo con temperaturas que se ubicarán hasta 10 °C por debajo de los valores normales para la época.
- Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Experimentará un fin de semana gélido, con máximas que el sábado oscilarán entre 8 °C y 13 °C, mientras que el domingo arrancará con mínimas de 3 °C a 6 °C y una máxima que apenas rozará los 11 °C.
- Patagonia norte: Se consolidará el clima invernal con máximas que en el Alto Valle de Río Negro no superarán los 5 °C.
En pocas palabras
- Frío polar: Ingresará aire de origen polar al país con un abrupto descenso térmico.
- Tormentas y sudestada: Habrá inestabilidad, tormentas de variada intensidad y crecida del Río de la Plata.
- Temperaturas bajas: Se esperan heladas severas en varias regiones del país durante el fin de semana.