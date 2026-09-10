Alerta del Servicio Meteorológico Nacional por frío polar, tormentas y sudestada

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un aviso de alerta amarilla por tormentas para la provincia de Misiones, donde se proyectan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 mm.

En forma paralela, el nordeste bonaerense atravesará un proceso de sudestada. La rotación del viento hacia el sudeste impulsará ráfagas de entre 35 y 50 km/h, chaparrones dispersos y un marcado ascenso en el nivel del Río de la Plata, lo que requerirá precaución en los sectores ribereños.

El fin de semana llega con aire antártico y heladas

Una vez desplazado el sistema de inestabilidad, la masa de aire polar tomará el control absoluto del territorio nacional entre el sábado y el domingo, provocando un brusco descenso de los registros: