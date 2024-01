Ahorra muchísimo dinero en combustible con estos 5 trucos utilizados por los profesionales del transporte

Equilibrar las revoluciones:

Para el primer truco de ahorro de combustible, lo ideal es cuidarnos de no acelerar demasiado al vehículo al momento de conducir. Por eso es importante realizar controles rutinarios para evitar que no haya aceleraciones repentinas. Otro punto importante acerca de esto es cuando estamos atascados en el tráfico, donde debemos apagar el auto y así el carburante no hará un mayor gasto de gasolina.

Utilizar el aire acondicionado de forma moderada:

Además del primer truco, en este segundo punto debemos tener en cuenta el tiempo de uso que le damos al aire acondicionado del auto. En caso de que lo utilicemos siempre, podría condicionar la cantidad de consumo del combustible y por ende su posible ahorro, siendo así una mala práctica dejarlo encendido cuando no sea necesario. Además se debe porque esta herramienta está conectada con el motor de forma directa.