Ahora Vizzotti dijo que la vacuna no será obligatoria

Además, Vizzotti explicó que se realizará "una campaña extraordinaria" sobre la que apuestan a que "se construya confianza" ya que "en la decisión de evaluar vacunas no existe la geopolítica sino que existe la evaluación de la seguridad y la eficacia".

Finalmente, informó que en el país las "ofertas concretas que se están analizando, en esta primera etapa, para iniciar la vacunación lo antes posible son las de Astra-Zéneca, de Pfizer, de Rusia, de Johnson & Johnson y de China".

Por su parte Ginés González García indicó "No va a haber una cosa de llevar por la fuerza a que se vacunen, pero vamos a instar, a convencer", avisó el funcionario en declaraciones televisivas. El ministro confirmó que la vacuna estará disponible en diciembre o comienzos de 2021, y señaló que no solamente estará disponible la de origen ruso, denominada Sputnik V, sino que también el Gobierno buscará aprovisionarse de las producidas por otros laboratorios como Pfizer y AstraZeneca, entre otros. "Creo que va a haber varias vacunas contra el coronavirus, no sólo la rusa, que a fin de año van a estar muy cerquita o ya habilitadas. Si no es así, será en los primeros días del año que viene", ratificó, y confirmó que la idea es hacer un "pool" con las distintas vacunas disponibles en el mercado para poder de esa manera "lanzar la campaña fuertemente cuanto antes" y asegurar una cobertura nacional.