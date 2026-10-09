Aguinaldo de Reparación Histórica de ANSES: quiénes lo pueden cobrar

No es un bono extra: representa el medio aguinaldo reglamentario correspondiente por ley, sin sumar un haber adicional.

representa el medio aguinaldo reglamentario correspondiente por ley, sin sumar un haber adicional. No alcanza a todos: se liquida de manera diferenciada únicamente a quienes tienen su haber reajustado por este régimen específico.

Qué es la Ley de Reparación Histórica y quiénes la integran

La Ley 27.260, promulgada en el año 2016, estableció un programa de acuerdos entre el Estado y los adultos mayores para actualizar haberes mal liquidados y saldar deudas previsionales, evitando la continuidad de juicios contra el Estado.

Los jubilados y pensionados incorporados a este régimen acordaron un nuevo cálculo en el monto de su prestación o en el índice de movilidad. Quienes forman parte de este programa perciben su haber actualizado mensualmente y, en consecuencia, reciben la proporcionalidad del aguinaldo sobre dicha suma ajustada.

Paso a paso: cómo consultar si estás incluido en el programa desde Mi ANSES

Para verificar si un haber jubilatorio se encuentra bajo el régimen de Reparación Histórica y corroborar cómo se liquida el aguinaldo, se deben realizar los siguientes pasos: