Aguinaldo de Reparación Histórica de ANSES: quiénes lo pueden cobrar

En las últimas semanas, circularon informaciones sobre la acreditación de un "Aguinaldo de Reparación Histórica" en el calendario de diciembre de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Aunque el concepto generó expectativas sobre la posibilidad de un bono o ingreso extraordinario, el organismo precisó que se trata de la liquidación habitual del Sueldo Anual Complementario ( SAC) aplicada a un grupo específico de jubilados y pensionados.
¿Es un cobro adicional? La aclaración sobre el aguinaldo de diciembre
Todos los jubilados y pensionados del sistema nacional perciben en diciembre la segunda cuota del aguinaldo (denominado oficialmente Prestación Anual Complementaria), equivalente al 50% del mejor haber del último semestre.
En el caso de las personas que en su momento ingresaron al programa de la Ley de Reparación Histórica (N° 27.260), este pago se calcula sobre el total de su haber reajustado. Sin embargo, en el recibo de sueldo mensual el monto del aguinaldo puede aparecer desglosado o identificado bajo la leyenda "Aguinaldo Reparación Histórica".
- No es un bono extra: representa el medio aguinaldo reglamentario correspondiente por ley, sin sumar un haber adicional.
- No alcanza a todos: se liquida de manera diferenciada únicamente a quienes tienen su haber reajustado por este régimen específico.
Qué es la Ley de Reparación Histórica y quiénes la integran
La Ley 27.260, promulgada en el año 2016, estableció un programa de acuerdos entre el Estado y los adultos mayores para actualizar haberes mal liquidados y saldar deudas previsionales, evitando la continuidad de juicios contra el Estado.
Los jubilados y pensionados incorporados a este régimen acordaron un nuevo cálculo en el monto de su prestación o en el índice de movilidad. Quienes forman parte de este programa perciben su haber actualizado mensualmente y, en consecuencia, reciben la proporcionalidad del aguinaldo sobre dicha suma ajustada.
Paso a paso: cómo consultar si estás incluido en el programa desde Mi ANSES
Para verificar si un haber jubilatorio se encuentra bajo el régimen de Reparación Histórica y corroborar cómo se liquida el aguinaldo, se deben realizar los siguientes pasos:
- Ingresar a la plataforma: acceder al sitio web de ANSES o a la app móvil con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar el apartado: dirigirse a la solapa Jubilaciones y Pensiones.
- Consultar el programa: hacer clic en la opción Reparación Histórica para verificar si la prestación cuenta con el reajuste activo.