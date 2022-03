Adriana Puiggrós: "El lenguaje inclusivo es parte de la lengua viva"

Puigrós 1.jpg Puiggrós disertó luego de recibir el premio Honoris Causa. Foto: gentileza UNCuyo

Una pandemia que vino a cambiar las fórmulas

Si hay algo que la pandemia logró, fue el hecho de cambiar las formas de concebir el acto educativo. Puiggrós señaló que primero cambiaron los rituales, situaciones que venían sucediéndose de la misma manera por décadas. Pero no solo hubo que aprender nuevos lenguajes para enseñar, como el digital, sino que además, lo que se hizo fue rearmar vínculos.

Actualmente, ya casi en una etapa de pospandemia, Puiggrós sigue recomendando a los y las educadoras no atosigarse con las cifras, ni intentar que a los chicos les "entre" la mayor cantidad de contenido posible, sino más bien, quitarse esa presión.

Adriana Puiggrós y decana de Educación Ana Sisti.jpg Adriana Puiggrós y la decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti, durante la ceremonia de distinción. Foto: Gentileza UNCuyo

La necesidad de modernizar las evaluaciones

El acto educativo continuará siendo un instrumento para que los niños, niñas y adolescentes adquieran ese conocimiento, pero también un espacio en formación: una escuela que acompañe en las trayectorias de aprendizaje y no solo en la obtención de los resultados.

"Esos resultados de las evaluaciones son importantes para las mediciones internacionales, para las pruebas PISA. Puede ser una foto del día que se evaluó a los chicos, y ese día puede haber sido difícil, quizás no llegó a estudiar por muchos motivos. Por esto hay que valorar el proceso, la trayectoria que hace cada estudiante para llegar a determinado lugar", explicó la pedagoga.

Sí puso énfasis en que la escuela debe cambiar muchos de sus formatos, que son similares a los del Siglo XIX, como los edificios de puertas cerradas, sin ventanas, sin contacto con el mundo exterior, con altos y gruesos muros. Por otra parte, destacó que la comunidad es parte de la educación y es indispensable sumarla.

El lenguaje es algo vivo

Consultada sobre su opinión de que se incorpore el lenguaje inclusivo en la Educación, Puiggrós destacó: "La lengua es algo vivo, como tal, está en permanente cambio. No se pueden contradecir esos cambios, porque suceden".

Puiggrós 3.jpg

Al mismo tiempo, aclaró que no está a favor de forzarlo. "Debe surgir naturalmente, de las personas que ya han podido hacer ese cambio en su cabeza. Yo por ejemplo, no puedo utilizarlo en forma natural aún, lo que no significa que esté en desacuerdo con él, pero se los dejo a los chicos y chicas que ya lo tienen incorporado en su cotidianidad".

Quién es Adriana Puiggrós

Adriana Victoria Puiggrós es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). También se doctoró en en Pedagogía de la Universidad Nacional autónoma de México.

Puiggrós 4.jpg

Ha trabajado como docente e investigadora en diversas universidades de América y Europa. Por otra parte es escritora; cuenta con más de 35 obras y figura como coautora de unas 50 investigaciones de su especialidad.

Ha desempeñado cargos vinculados a la Educación, es sumamente rigurosa con los conocimientos científicos que comparte y posee una gran perspectiva latinoamericana.

Ha obtenido numerosas distinciones, varios doctorados honoris causa en Argentina y el exterior y la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA) le otorgó una distinción por su “Trayectoria de Vida”.