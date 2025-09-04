Adiós a las rosas secas: el truco para revivir un ramo de flores en 30 minutos

Al igual que las plantas en tierra, las rosas cortadas en un ramo también necesitan nutrientes para mantenerse, y el agua del jarrón puede perder su aporte, como también puede que aloje bacterias y enfermedades.

Pero, dejando de lado los motivos por los cuales los ramos de rosas se secan, tienes que saber que existe un sencillo truco que puedes llevar a cabo.

Todo lo que tienes que hacer es recortar los tallos en un ángulo de 45 grados y sumergir las rosas por completo en agua fría o tibia durante 30 minutos a una hora para que se rehidraten.

rosas, flores Es común que un ramo de rosas se seque ante la falta de nutrientes

Mientras las rosas estén sumergidas, deberás reemplazar el agua del jarrón y llenarlo con agua fresca, además de un poco de conservante para flores. Una vez pasado el tiempo, deberás retirar las rosas del agua y colocarlas en el jarrón limpio.

Paso a paso: el truco para revivir un ramo de rosas