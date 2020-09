Abrió la convocatoria para las becas de Vendimia Solidaria en la Universidad de Congreso

En esta nueva edición las becas están destinadas a personas entre 18 y 38 años con secundario completo, que deseen estudiar pero cuya situación socioeconómica no se los permita. También se pueden postular los jóvenes que tengan 17 años y que estén cursando el último año del secundario.

Los solicitantes podrán elegir cualquiera de las carreras de grado entre la amplia gama de posibilidades que ofrece la Universidad de Congreso.

El formulario de postulación se encuentra disponible en la web de la Universidad de Congreso o accediendo al siguiente link https://www.ucongreso.edu.ar/becas-vendimia-solidaria/

Toda la documentación correspondiente debe ser enviada únicamente a la dirección de correo vendimiasolidaria@fundaciongrupoamerica.org.ar hasta el 9 de octubre a las 18hs.

Por cualquier duda o consulta se puede llamar al teléfono 261-4301600 interno 6800 o escribir un mail al correo mencionado.

Nuevos egresados

vendimia solidaria Marcos Fiorelli I.jpg

Marcos Fiorelli se recibió este año de abogado en la Universidad de Congreso con la beca que le otorgó Vendimia Solidaria. Muy emocionado contó su experiencia: “La verdad que yo pude estudiar gracias a esta beca de la Fundación, de lo contrario no lo hubiese podido hacer. El comienzo fue difícil como todo, nuevos desafíos, te enfrentas a algo desconocido, exámenes orales, expresarte frente a abogados. Empecé con algunos tropezones pero que me hicieron crecer, fui aprendiendo a estudiar y a desenvolverme cada vez mejor al punto de rendir dos o tres materias por mesa y que me vaya bien en todas.

Y agregó: “Creo que cuando uno encuentra el modo eficiente de estudiar y rendir todo se simplifica, pero es un proceso que lleva tiempo y al cual no todos llegan. La clave está en perseverar a pesar del cansancio y los fracasos porque altibajos van a haber siempre, así es como logré mi meta de recibirme de abogado”.

vendimia solidaria Inés Panasiti I.jpg

Por su parte María Inés Panasiti egresó de la carrera de Relaciones Internacionales también becada por Vendimia Solidaria y explicó: “Nunca tuve muchos problemas para llevar las materias al día y me esforzaba el doble para mantener el buen promedio. Desde la Fundación siempre me solucionaron lo que preguntaba, con muy buena voluntad. Por mi parte no puedo más que estar agradecida. Hoy trabajo en una bodega haciendo una parte de lo que estudié, que es comercio exterior, me encanta y valoro mucho lo que aprendí en la facultad y haber podido terminar mis estudios, Muy contenta y muy agradecida desde que recibí la beca hasta ahora”.