A días del comienzo de clases, Thomas disparó contra el SUTE

Sostuvo: “No escuché una propuesta viable en los últimos 20 días por parte del SUTE. Solo dicen que no, que no y que no. Escuche por ahí duplicar la cantidad de docentes y es increíble que alguien lo proponga seriamente porque no es operativamente posible, ni pedagógico, ni económico. Con propuestas de ese tipo no hay construcción”.

“Sería muy bueno tener un diálogo fluido con el sindicato, pero vemos un colectivos muy grande de docentes que no son representados por el sindicato, que están de acuerdo con muchas cosas, desde el arreglo de la paritaria, hasta que el mejor lugar para estar es la escuela”, agregó el funcionario y siguió: “Coincido que necesitamos un gremio, un sindicato que sirva para poder construir, para poder hablar, para generar consenso, porque si no es muy difícil”.

“Esta semana vamos a inaugurar las mesas de diálogo con todos los actores del regreso. Propusimos un congreso pedagógico y lo vamos a mantener abierto, pero para dialogar hay que traer propuestas serias, que defiendan y demuestren que no es el ‘no’ a todo”, indicó José Thomas.

Relevamiento

Por otra parte, el funcionario de educación indicó que trabajan en 400 establecimientos que tienen problemas edilicios, además de otros 120 puntualmente por la emergencia Covid, y luego se seguirá con el resto de los colegios para que estén en condiciones para recibir a los alumnos desde el 1 de marzo.

"Nosotros queremos que todas las escuelas estén operativas. Sabemos que no están en excelentes condiciones", expresó, pero aseguró que en los últimos 5 años hubo mucho trabajo para que los edificios estén en mejores condiciones.

También dijo que los docentes que son mayores de 60 años o tienen enfermedades de riesgo, seguirán exceptuados y trabajarán desde la virtualidad, y servirá también de apoyo para los maestros que estén con las actividades presenciales.

Thomas reveló que en el caso de los celadores es diferente, debido a que no pueden hacer su trabajo virtualmente, por lo que, en este caso, evalúan contratar nuevo personal.

Horario de ingreso

El titular de la DGE sostuvo que la propuesta es mantener la misma franja horaria completa de los alumnos, pero aún falta evaluar la situación de cada comunidad educativa.

Indicó que puede ser que haya algún escalonamiento en el ingreso a las escuelas, pero la idea es que cada familia tenga horarios fijos para no complicar aún más su organización.

Presencialidad

“Tenemos un gran aprendizaje para sentirnos cómodos para sentirnos bien para empezar a trabajar desde el 10 de febrero con las trayectorias más débiles, y desde el 1 de marzo con todos los demás alumnos”, señaló Thomas.

Explicó que el “modelo pedagógico para dar clases es más cercano a la no presencialidad que a la presencialidad. Un formato serían las clases invertidas, seguir con el video y material que se le manda al chico, con la tarea”.

“Algo que va a estar escrito en la resolución el Consejo Federal de Educación es que el docente va a tener que lograr en el tiempo que el chico esté en la casa, que tenga todas las herramientas para trabajar solo, o con la ayuda que le puedan dar los padres, hermanos mayores, para que tenga todo lo necesario para trabajar autónomo”, indicó Thomas.

Por otra parte, dependiendo de cada comunidad educativa y de lo que decidan los directivos, las clases presenciales pueden ser “por semana, por día o puede ser totalmente presencial porque algunas divisiones tienen pocos alumnos, o el lugar es grande y algunos chicos pueden tener presencialidad absoluta”.