160 varones que ejercieron violencia de género recibieron tratamiento para poner fin a sus conductas

Se trata de espacios socio-educativos orientados a la reeducación de varones que han ejercido o ejercen violencia de género. Los abordajes se realizan primero de manera individual y luego de manera grupal y el proceso dura aproximadamente un año.

"Llegan a los centros en su mayoría por derivaciones de las Fiscalías o Juzgados penales, algunos de Juzgados de familia y otros pocos de manera voluntaria", señaló a Diario UNO la técnica en psicología social Daniela Infante.

Actualmente, Mendoza cuenta con 12 dispositivos activos entre el centro terapéutico provincial que funciona en 9 de Julio 313 de Ciudad, los dependientes de municipios, penitenciaría y el Poder judicial. "No se ha accionado aún en departamentos como Lavalle, Tupungato, San Rafael y San Carlos", indicó la coordinadora remarcando la necesidad de que se aceleren los acuerdos para lograr la territorialidad del abordaje.

Según indicó Infante, de la totalidad de varones que aún están en tratamiento, el promedio de edad de los asistentes es de 30 a 45 años, mientras que en su mayoría se tratan con personas que han ejercido violencia psicológica, algunos en un tono grave.

"No trabajamos con femicidas ni hemos tenido hasta el momento abordaje en personas que hayan ejercido un intento de femicidio, o al menos que lo hayan revelado", advirtió.

"Las mujeres víctimas de violencia de género nos reclamaban 'y ellos qué'", explicó a su vez María Belén Bobba, nueva directora de Género y Diversidad de la provincia, en relación a este programa que viene un poco a saldar una deuda en la materia.

"Sentimos que las víctimas se acercaban al área pidiendo abordaje y contención pero no había un espacio específico para los varones que ejercen violencia de género", dijo respecto de la creación de los centros que cuentan con profesionales como psicólogos clínicos, psicólogos sociales, comunicadores sociales, trabajadores sociales y hasta profesores de Educación Física.

"Tratamos de que la atención sea siempre mixta, desde la primera entrevista, para que el agresor vaya cambiando su perspectiva desde el momento uno", explicó Infante, quien en ocasiones, junto a sus colegas, ha reconocido una resistencia fuerte por parte de los violentos de ser tratados por mujeres.

Cómo se encara el proceso y cuáles son los resultados en Mendoza

Ante la llegada de un agresor, el equipo de profesionales aborda entre cuatro y cinco entrevistas individuales para luego pasar a las grupales, que se desarrollan una vez por semana en grupos de 15 personas.

La conclusión después de un año de dos años de pandemia, dentro de los cuales el primero se dio con charlas virtuales -lo cual fue un desafío para el área-, es positiva.

"Los resultados son bastante buenos. En general hay aceptación respecto de las nuevas formas de vincularse y el abordaje grupal resulta clave porque es cuando se escuchan entre ellos y se reconocen en situaciones violentas", explicó la coordinadora del programa.

violencia de genero grupos.jpg El abordaje grupal es clave en el proceso de reeducación del varón que ejerció o ejerce violencia de género. Imagen ilustrativa.

Si bien han tenido que lidiar con abandonos, que son informados a los juzgados para que haya una nueva compulsa, Infante destaca que no han tenido casos de reincidencia entre los que terminaron el proceso.

"Hay quienes no quieren dejar el programa porque no se sienten seguros de hacerlo. Se los escucha y siguen el proceso. Pero también se realizan seguimientos por parte de los profesionales e incluso se comunican entre los varones abordados y ellos son los que nos avisan en caso de un llamado de alerta", expresa sobre el funcionamiento del programa.

La evaluación personal de uno de los varones que ejerció violencia de género

Anualmente, en los diferentes grupos de abordaje se practica una evaluación personal de cada uno de los agresores. Uno de ellos, que según cuentan desde el centro realizó un proceso de recuperación muy importante, sintetizó en un mensaje cómo se reconoció a sí mismo como violento y procuró ser mejor persona.

"Cuando nos divorciamos, ella me impuso la prohibición de acercamiento y en una carilla detalló todos los actos de violencia psicológica, social, económica, etc, etc, a las cuales yo la había sometido; lo cual negué rotundamente porque estaba convencido y convencía a la gente de que ella mentía en todo.

Con el paso del tiempo y analizándolo me di cuenta de que esa carilla era el resumen de nuestro matrimonio.

Fdo: De alguien que quiere cambiar y mejorar".