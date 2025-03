Tras 40 años del estreno de Miami Vice, así se ve hoy Philip Michael Thomas, quien hizo de Ricardo Tubbs

¿Cómo se ve hoy el actor Philip Michael Thomas?

Además de aparecer en la serie "Miami Vice", Philip Michael Thomas también formó parte como actor de doblaje en videojuegos como "Grand Theft Auto: Vice City" y "Grand Theft Auto: Vice City Stories". También ha lanzado tres álbumes de música: "Living The Book Of My Life", "Somebody" y "PMT Psychic Connection: Volume 1".

También Thomas formó parte de un par de series italianas, "Detective Extralarge" en 1991 y "We are angels" en 1997. Además hizo algunas apariciones en películas como "River of stone" (1994) de David Z. McMahon, y en "Nash Bridges", donde coincidió con su excompañero Don Johnson.

Miami Vice (1).jpg Philip Michael Thomas y su hijo.

En cuanto a su vida personal, Philip Michael Thomas tiene once hijos e hijas (uno de ellos se dedica a la actuación en la actualidad), cinco con su exesposa y los otros seis de relaciones pasadas. En 2006 se retiró de la actuación, ya que nunca más lo llamaron para trabajar.