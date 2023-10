Tiene 100 años, debutó en Mary Poppins y es una leyenda viviente de Hollywood

Glynis Johns in Mary Poppins (1/6)

¿Cómo luce hoy Glynis Johns?

"Cumplir 100 años no supone ninguna diferencia para mí", afirmó recientemente Johns, e incluso añadió bromeando: "Bueno, he estado muy bien a todas las edades".

Gracias al musical de Broadway "A Little Night Music" de 1973, Johns ganó un premio Tony como Mejor Actriz. En esta producción cantó "Send In The Clowns", una canción que Stephen Sondheim compuso especialmente para ella.

Sin dudas que su papel más importante fue el de Mrs. Banks en la película de Disney "Mary Poppins". También formó parte de los elencos de varias series de la CBS.

Glynis Johns hoy.jpg Glynis Johns en la actualidad, a sus 100 años.

De 1988 a 1989, Johns protagonizó, junto con Alan Young, Phyllis Newman y Paul Dooley, la serie "Coming of Age" (CBS). Incluso interpretó a la villana Penelope Peasoup en la serie de "Batman" protagonizada por Adam West, y también se puso en la piel de la madre de Shelley Long en la mítica serie de comedia "Cheers".

"Creo que he estado trabajado en algo siempre desde que nací", afirmó Johns en la última entrevista que brindó la semana pasada.

En cuanto a su vida privada, Johns estuvo casada en cuatro ocasiones, y solo tuvo un hijo, Gareth, que nació en 1945, fruto de su matrimonio con Anthony Forwood. Siguiendo los pasos de sus padres fue actor y debutó en el cine en 1965; sin embargo, falleció en 2007, enfermo de cáncer y a consecuencia de un infarto.