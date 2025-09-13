Sydney Sweeney cumplió 28 años el 12 de septiembre. Imagen: Instagram.

La actriz Sydney Sweeney comenzó su carrera en el cine y la televisión hace años, pero dio un salto meteórico hacia la fama cuando interpretó a Cassie, una de las protagonistas de Euphoria. Este año, podremos observar a la intérprete poniéndose en la piel de una boxeadora estadounidense, y referente en la inclusión de las mujeres en el boxeo.

El próximo estreno protagonizado por Sweeney es Christy, una autobiografía de la boxeadora Christy Martin. Dirigida por David Michod, se estrena en cines el 7 de noviembre de 2026 y recientemente salió a la luz el primer tráiler.

Hay mucha expectativa en torno a la película. No solo porque es una biopic sobre la mítica Christy Martin, sino también porque es liderada por Sydney Sweeney, quien tuvo que protagonizar un espectacular cambio físico para la ocasión, y aumentar más de 13 kilos.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney compartió fotos en su cuenta de Instagram.

De qué trata la película

"Christy Martin nunca imaginó la vida más allá de sus raíces en un pequeño pueblo de Virginia Occidental, hasta que descubrió su talento para golpear a la gente. Impulsada por su coraje, determinación pura y un deseo inquebrantable de ganar, se lanza al mundo del boxeo bajo la guía de su entrenador y mánager convertido en esposo, Jim", relata la sinopsis oficial.

El elenco de la película también incluye a Ben Foster, en el papel de James Martin (exesposo y entrenador de Christy), junto a Merritt Weaver, Ethan Embry y Katy O’Brien.

Sydney Sweeney se sinceró sobre su papel en la película

La actriz participó en una entrevista con W Magazine y contó todos los detalles detrás de su participación en Christy. A lo largo de tres meses y medio entrenó arduamente: ”Pesas en la mañana durante una hora, al mediodía kickboxing durante dos horas y luego por la noche volvía a entrenar con pesas de nuevo durante otra hora".

En relación a su alimentación, Sweeney reveló que su dieta contaba con mucha mermelada de frutas, batidos de proteínas y mucho delivery de pollo frito. “Mi cuerpo era completamente diferente. No me entraba nada de mi ropa. Normalmente usó una talla 23 (USA) de vaqueros y durante esa época estaba en una 27. Mis pechos crecieron y mi trasero era enorme”, sumó.

