La película de Los Simuladores ha sido una de las más esperadas de los últimos años tanto en Argentina como en el mundo entero. Con anuncio incluido, fotos y mucha prensa el film provocó la alegría y expectativa de los fanáticos, pero llamativamente no se hizo. Después de idas, vueltas, más idas y más vueltas, el actor Federico D'Elía volvió a hablar del tema.
¿Se hace? Federico D'Elía volvió a hablar sobre la película de Los Simuladores
La realización de la película de Los Simuladores sigue generando expectativa en los fanáticos, aunque aún está en veremos
Después de años de esperar sobre el regreso de los 4 fantásticos que solucionaban problemas de gente común con operativos de alto impacto, la exitosa serie de Telefe finalmente no llegó al cine porque el proyecto sufrió "problemas de financiamiento".
Y aunque algunos fanáticos insisten en que la película se hará en algún momento cuando aparezca el dinero que los realizadores necesitan, el actor Federico D‘Elía (Mario Santos) terminó por derribar cualquier tipo de posibilidad.
La revelación se dio en diálogo con Mario Pergolini, para el programa Otro día perdido, de El Trece; cuando el protagonista de Los Simuladores se mostró pesimista sobre cualquier tipo de vuelta.
Qué dijo Federico D'Elía sobre la película de Los Simuladores
Aunque se refirió con nostalgia sobre el proyecto amado por miles y miles de argentinos, D'Elía sostuvo que le parece inviable que los cuatro actores vuelvan a ponerse en la piel de los investigadores. "No somos un grupo fácil”, lamentó el actor.
Y agregó para tristeza de los fans: “La película iba a salir, estaba todo para que salga. Pero pasó la vida misma...”.
Si bien no dio más detalles sobre por qué no se llevó a cabo -aunque es vox populi que la ruptura comercial con Paramount+ y las dificultades que presentó la pandemia de coronavirus, el problema estaría vinculado también con la apretada agenda de los cuatro actores y todo lo que conlleva producir un film que carga con una grandísima expectativa.