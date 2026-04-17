¿Se hace? Federico D'Elía volvió a hablar sobre la película de Los Simuladores

simuladores-1 Los Simuladores, una gran serie argentina que por ahora no va al cine.

La revelación se dio en diálogo con Mario Pergolini, para el programa Otro día perdido, de El Trece; cuando el protagonista de Los Simuladores se mostró pesimista sobre cualquier tipo de vuelta.

Qué dijo Federico D'Elía sobre la película de Los Simuladores

Aunque se refirió con nostalgia sobre el proyecto amado por miles y miles de argentinos, D'Elía sostuvo que le parece inviable que los cuatro actores vuelvan a ponerse en la piel de los investigadores. "No somos un grupo fácil”, lamentó el actor.

simuladores 3.webp Santos, Lamponne, Ravenna y Medina, los inolvidables Simuladores.

Y agregó para tristeza de los fans: “La película iba a salir, estaba todo para que salga. Pero pasó la vida misma...”.

Si bien no dio más detalles sobre por qué no se llevó a cabo -aunque es vox populi que la ruptura comercial con Paramount+ y las dificultades que presentó la pandemia de coronavirus, el problema estaría vinculado también con la apretada agenda de los cuatro actores y todo lo que conlleva producir un film que carga con una grandísima expectativa.