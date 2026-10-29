Sarah Snook protagonizará "The Birds", la nueva miniserie de HBO inspirada en el clásico de Alfred Hitchcock

A diferencia de la cinta dirigida por Alfred Hitchcock en 1963, esta adaptación contemporánea sumará un fuerte componente policial a la premisa original de terror ambiental. La trama sigue a Myra Massey (Snook), una mujer que regresa a su pueblo natal con su pequeña hija tras atravesar un conflictivo divorcio. Una vez instalada, comienza a indagar en la misteriosa desaparición de una amiga de la infancia. Sin embargo, su investigación se cruzará con un fenómeno tan violento como inexplicable: ataques letales y coordinados de bandadas de aves que parecen guardar un oscuro vínculo con los crímenes del lugar.

El guion del episodio piloto de esta serie corre por cuenta de Tom Spezialy (Watchmen, The Leftovers), quien también ejerce de productor ejecutivo junto a David Heyman (responsable de la franquicia Harry Potter y de Heyday Television) y la propia Snook. La producción es una colaboración de alto perfil entre HBO y Universal Global Television, división de Universal Pictures, estudio que produjo el largometraje original y mantiene los derechos de la obra junto a los herederos de Daphne du Maurier.