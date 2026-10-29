Una de las series que más se recuerda de los años 90 es "Chiquititas". Esta se estrenó en 1995 y se transmitió hasta el 2001. Han pasado más de 30 desde ese momento y sus canciones y personajes siguen vigentes en la memoria de todos aquellos que fueron niños y la siguieron día a día.
Cómo luce hoy Jimena Piccolo de "Chiquititas" a más de 30 años de su estreno
"Chiquititas" fue una de las series infantiles más recordadas por los niños y una de sus protagonistas tuvo un gran cambio
"Chiquititas" contó con varios actores conocidos como Romina Yan, Facundo Arana y una pequeña Agustina Cherri. Entre los rostros más recordados también hay que nombrar a Jimena Piccolo.
Jimena Piccolo, una de las estrellas de Chiquititas
En "Chiquititas", Jimena Piccolo tenía 9 años. Su personaje también se llamaba "Jime" y desde el principio supo ganarse a todo el público. Para el 2001, cuando la serie terminó, la actriz ya era muy conocida, pero con 15 años decidió priorizar la escuela y dejar atrás las cámaras.
En la actualidad, la actriz de "Chiquititas" tiene 41 años y en su perfil de Instagram se suele mostrar con su familia, al mismo tiempo que en su perfil se define como actriz y creadora de contenidos.
De hecho, también se ha mostrado interesada en el ámbito periodístico al trabajar en "Para Cosas Buenas", un programa de radio y streaming que lleva doce años al aire y que la tiene como una de las conductoras.
Qué hizo Jimena Piccolo después de Chiquititas
Tras su paso por Chiquititas y luego de un pequeño parate a los 15 años, Jimena Piccolo realizó otros trabajos para televisión. Hizo apariciones en Amor Mio, programa cuyas estrellas principales eran Romina Yan y Damián de Santo. También fue una de las tantas actrices que pasaron por Mujeres Asesinas e incluso fue parte de varias obras de teatro. Y si bien, hace mucho que no tiene personajes recurrentes en televisión, siempre puede haber una próxima vez.
En pocas palabras
- Jimena Piccolo: La actriz de "Chiquititas" reapareció a los 39 años con un notable cambio.
- Carrera post-Chiquititas: Participó en "Amor Mío" y "Mujeres Asesinas", además de teatro.
- Actualidad: Conduce el programa de radio y streaming "Para Cosas Buenas" y es creadora de contenidos.