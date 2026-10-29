Cómo luce hoy Jimena Piccolo de "Chiquititas" a más de 30 años de su estreno

En la actualidad, la actriz de "Chiquititas" tiene 41 años y en su perfil de Instagram se suele mostrar con su familia, al mismo tiempo que en su perfil se define como actriz y creadora de contenidos.

De hecho, también se ha mostrado interesada en el ámbito periodístico al trabajar en "Para Cosas Buenas", un programa de radio y streaming que lleva doce años al aire y que la tiene como una de las conductoras.

Jimena Piccolo con su familia. Fuente: Instagram

Qué hizo Jimena Piccolo después de Chiquititas

Tras su paso por Chiquititas y luego de un pequeño parate a los 15 años, Jimena Piccolo realizó otros trabajos para televisión. Hizo apariciones en Amor Mio, programa cuyas estrellas principales eran Romina Yan y Damián de Santo. También fue una de las tantas actrices que pasaron por Mujeres Asesinas e incluso fue parte de varias obras de teatro. Y si bien, hace mucho que no tiene personajes recurrentes en televisión, siempre puede haber una próxima vez.