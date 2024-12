1985.jpg Ganadora de un Oscar. La película, Argentina 1985, con Ricardo Darín, está en Amazon Prime.

Amazon Prime Video: de qué se trata Argentina 1985

Argentina, 1985 ficcionaliza los hechos reales ocurridos alrededor del Juicio durante los primeros meses luego de que cayera la dictadura hasta el dictado de las sentencias y pone el eje narrativo en el fiscal Julio Strassera (quien funciona en el armado de la narrativa fílmica como el héroe -un héroe desmesurado- que lleva adelante su misión pese a no haber buscado esa tarea ni esos laureles) y su equipo de jóvenes asesores liderados por Luis Moreno Ocampo.

Además de introducirse en la vida familiar de los Strassera, conmovidos no solo por la tarea del fiscal, sino también por las constantes amenazas recibidas por parte de grupos ultramontanos en su hogar.

Las amenazas a los testigos (ex detenidos, ex detenidos desaparecidos o víctimas de la represión en distintas formas) y al equipo de investigación del equipo del fiscal también eran moneda corriente: no se debe olvidar el poder que aún tenían los militares en diferentes esferas sociales e institucionales del país a la vez que los grupos de tareas continuaban sueltos realizando trabajos privados (y no tanto) como los que solían hacer bajo el gobierno militar.

Amazon Prime Video: protagonistas de Argentina 1985

Trailer de Argentina 1985