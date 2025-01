Recuperan en Chile 3 relojes robados de Keanu Reeves: cuánto cuestan

Keanu Reeves (1).jpg

¿Cómo se recuperaron los relojes de Keanu Reeves?

La policía chilena recuperó los relojes de Reeves el pasado fin de semana mientras realizaba un operativo en varios locales comerciales de Santiago.

El operativo se realizó presicamente el 27 de diciembre de 2024, en la comuna de Peñalolén, motivado por la investigación de la PDI sobre un delito que ocurrió en 2023 en Vitacura. Quien habría robado los relojes en la casa de Reeves tiene 21 años y ahora se encuentra con prisión preventiva.

Uno de estos relojes es un Submariner, el cual está grabado con el nombre del actor y la leyenda "2021, JW4, thank you, The John Wick Five".

Según la página web de Rolex, el Submariner tiene un valor de 10.800 dólares (cerca de 11.000.000 de pesos chilenos aproximadamente).

Reloj.jpg Reloj Rolex Submariner.

El reloj Submariner fue creado por la marca Rolex para los amantes del submarinismo: fue el primero en su tipo y el mismo ha ido cambiando y mejorando su funcionamiento para aguantar y rendir mejor en la profundidad del agua. Puede ser sumergido hasta 300 metros.

El Submariner tiene un diámetro de 41 mm. y está hecho de acero Oystersteel. Sus graduaciones están recubiertas en platino y su cristal es de zafiro, resistente a las rayaduras.