Netflix: de qué trata Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga

"Dos cantantes luchan por convertirse en estrellas del pop en un importante concurso musical, donde la presión, los rivales y otros percances ponen a prueba su relación", indica la sinopsis de esta película de Netflix.

EUROVISION SONG CONTEST: The Story Of Fire Saga | Official Trailer | Netflix

►TE PUEDE INTERESAR: La película romántica de Netflix que te endulzará de amor

Netflix: quiénes protagonizan Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga

Rachel McAdams como Sigrit Ericksdottir

Will Ferrell como Lars Erickssong

Pierce Brosnan como Erick Erickssong

Dan Stevens como Alexander Lemtov

Jamie Demetriou como Kevin Swain

Ólafur Darri Ólafsson como Neils Brongus

Melissanthi Mahut como Mita Xenakis

Joi Johannsson como Jorn

El actor Will Ferrell asegura que fue introducido en el universo Eurovisión en 1999 por su esposa sueca, la actriz Viveca Paulin. Suecia ganó ese año con la canción "Take Me to Your Heaven", que Ferrell menciona como una razón por la que se enamoró del concurso.

Netflix Eurovision.jpg "Eurovision: The Story Of Fire Saga", la película de Netflix protagonizada por Will Ferrell y Rachael McAdams.

Incluso la película de Netflix fue filmada y planificada para estrenarse en mayo de 2020 y así coincidir con el Eurovisión de ese año pero el concurso fue cancelado debido a la pandemia por enfermedad de coronavirus, por lo que fue lanzada hasta el 26 de junio a través de Netflix.

Dónde ver la película Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga, según la zona geográfica