La plataforma de streaming Prime Video siempre está sumando nuevas producciones a su catálogo, y en esta ocasión ha sorprendido a sus usuarios con una película romántica que ya ocupa el Top 2.
Prime Video y un estreno romántico que ya ocupa el Top 2 de la plataforma
Con una duración de 1 hora y 51 minutos, esta producción se suma al catálogo de Prime Video y se ubica entre las películas más populares del momento
Se trata de "El amor de tu vida", también conocida por su título en inglés "Love of Your Life". Tiene una duración de 1 hora y 51 minutos y está recibiendo excelentes críticas del público.
¿De qué trata la película "El amor de tu vida"?
De la directora Rachel Morrison, "El amor de tu vida" es la historia de Maya (interpretada por Margaret Qualley), quien conoce a Charlie (Gabriel Basso) por accidente, vive un romance avasallador y vislumbra un futuro que supera todo lo que llegó a imaginar.
Cuando ese futuro colapsa, Maya debe enfrentar una nueva vida y decidir quién es, qué quiere y cómo amar de nuevo. La historia gira así en torno a la pérdida, el proceso de reconstrucción personal y la posibilidad de encontrar de nuevo el amor cuando creíamos haber conocido a la persona definitiva. El reparto se completa con Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger, Catherine Keener y Tamara Lawrance, entre otros intérpretes.
Esta película ha recibido una calificación de 6,5 puntos de 10 en la plataforma IMDb, la cual se especializa en críticas y reseñas de películas, series y documentales. Un dato curioso de esta producción es que uno de los productores es el actor Ryan Gosling, junto con Jessie Henderson.
La película se estrenó en primera instancia en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 13 de septiembre de 2026, y fue lanzada el 7 de octubre de 2026 por Amazon MGM Studios, y el 14 de octubre de 2026 recién se sumó a Prime Video. El rodaje de esta producción se llevó a cabo en agosto de 2025 y se realizó en sitios como Alcochete y Lisboa, Portugal.
En pocas palabras
- Prime Video: la plataforma suma una nueva producción romántica que escaló al Top 3 de su catálogo.
- Argumento: la película narra la historia de Maya, su apasionado romance y la reconstrucción tras un colapso.
- Producción y Recepción: con Ryan Gosling como productor, el film recibió una calificación de 6,5 en IMDb y se estrenó en cines en octubre de 2026.