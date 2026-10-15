Prime Video y un estreno romántico que ya ocupa el Top 2 de la plataforma

Cuando ese futuro colapsa, Maya debe enfrentar una nueva vida y decidir quién es, qué quiere y cómo amar de nuevo. La historia gira así en torno a la pérdida, el proceso de reconstrucción personal y la posibilidad de encontrar de nuevo el amor cuando creíamos haber conocido a la persona definitiva. El reparto se completa con Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger, Catherine Keener y Tamara Lawrance, entre otros intérpretes.

Esta película ha recibido una calificación de 6,5 puntos de 10 en la plataforma IMDb, la cual se especializa en críticas y reseñas de películas, series y documentales. Un dato curioso de esta producción es que uno de los productores es el actor Ryan Gosling, junto con Jessie Henderson.

Margaret Qualley, Gabriel Basso y Patrick Schwarzenegger son los protagonistas de esta película romántica.

La película se estrenó en primera instancia en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 13 de septiembre de 2026, y fue lanzada el 7 de octubre de 2026 por Amazon MGM Studios, y el 14 de octubre de 2026 recién se sumó a Prime Video. El rodaje de esta producción se llevó a cabo en agosto de 2025 y se realizó en sitios como Alcochete y Lisboa, Portugal.