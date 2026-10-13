La plataforma de streaming Prime Video reveló hoy las primeras imágenes de la segunda temporada de la exitosa serie original Menem, dirigida por Ariel Winograd. El elenco incluye a Leonardo Sbaraglia (en el rol del ex Presidente), Juan Minujín, Griselda Siciliani (como Zulema Menem), Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi (interpretando a Gerónimo Ayala) y Cumelén Sanz (Zulemina Menem), entre otros.
Qué veremos en la segunda temporada de 'Menem' por Prime Video
La plataforma de streaming Prime Video reveló las primeras imágenes de la segunda temporada de la exitosa serie sobre Carlos Menem
¿Qué veremos en la segunda temporada de la serie Menem?
Menem es una serie de ficción dramática basada en hechos reales ambientada en los años 90 en Argentina. La segunda temporada comienza tras un primer mandato que lo catapultó a la reelección. Carlos Menem inicia su segunda presidencia en un país que ya no lo ve de la misma manera. Rodeado de enemigos políticos y acosado por una prensa cada vez más combativa, su imagen pública se desmorona al mismo ritmo que la economía.
Los gestos frívolos que alguna vez divirtieron a la gente ya no son suficientes. Entre encuentros con Madonna, paseos en Ferrari y delirantes declaraciones sobre vuelos espaciales, la temporada abarca las anécdotas más icónicas de un presidente que combinó el poder con el espectáculo. Mientras intenta reinventarse con la ayuda de Olegario, su fotógrafo, y atraviesa el duelo por la muerte de su hijo, Carlos Menem enfrenta su último y más difícil desafío: dejar de ser presidente.
La primera temporada de la serie, estrenada en 2025, obtuvo recientemente una nominación a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards y una nominación al Latin Grammy para el compositor Sergei Grosny en la categoría Música para Medios Visuales.
Menem fue creada y producida por Mariano Varela y cuenta con Ariel Winograd (Coppola, el representante; El robo del siglo) como showrunner y director. La serie fue escrita por Patricio Vega, Ariel Winograd y Emanuel Diez, y producida por Yulgok Media, Claxson y Cimarron, con la producción ejecutiva de Mariano Varela y Santiago López.
En pocas palabras
- Prime Video: la plataforma de streaming lanzó las primeras imágenes de la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem.
- Trama de la segunda temporada: se centrará en la presidencia de Carlos Menem tras un primer mandato, explorando la crisis económica y su declive de imagen pública.
- Reconocimientos: la primera temporada fue nominada a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards.