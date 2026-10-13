Qué veremos en la segunda temporada de 'Menem' por Prime Video

¿Qué veremos en la segunda temporada de la serie Menem?

Menem es una serie de ficción dramática basada en hechos reales ambientada en los años 90 en Argentina. La segunda temporada comienza tras un primer mandato que lo catapultó a la reelección. Carlos Menem inicia su segunda presidencia en un país que ya no lo ve de la misma manera. Rodeado de enemigos políticos y acosado por una prensa cada vez más combativa, su imagen pública se desmorona al mismo ritmo que la economía.

Los gestos frívolos que alguna vez divirtieron a la gente ya no son suficientes. Entre encuentros con Madonna, paseos en Ferrari y delirantes declaraciones sobre vuelos espaciales, la temporada abarca las anécdotas más icónicas de un presidente que combinó el poder con el espectáculo. Mientras intenta reinventarse con la ayuda de Olegario, su fotógrafo, y atraviesa el duelo por la muerte de su hijo, Carlos Menem enfrenta su último y más difícil desafío: dejar de ser presidente.