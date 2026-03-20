Prime Video tiene una extensa biblioteca para los usuarios que pagan suscripción. Ya sea un thriller psicológico, una comedia romántica o un título de suspenso, hay opciones para todos los gustos. En esta ocasión, exploramos el último estreno de la plataforma que pertenece a Amazon.
Prime Video: la serie de Sebastián Ortega que acaba de estrenar y es puro fuego
Protagonizada por Franco Masini, Tatiana Glikman y Valentina Zenere, esta serie fue producida por Underground para Prime Video
Amor animal estrenó el 20 de marzo en Prime Video y es una serie que tiene ocho episodios. Fue producida por Sebastián Ortega, bajo la dirección de Paula Hernández, Pablo Fendrik y Guillermo Rocamora. Sigue la historia de amor entre una joven promesa del trap de orígenes humildes y un chico de clase alta que atraviesa por una depresión
El escenario principal de la serie queda a pocos kilómetros de Punta del Este, en una imponente casa minimalista frente al Atlántico. Explora el choque de dos mundos y es protagonizada por Franco Masini, Tatiana Glikman y Valentina Zenere. Está cargada de música, acción y emociones intensas.
Prime Video: ¿de qué trata?
"Kaia se abre camino en el mundo del trap cuando se cruza con Nico, un joven que acaba de salir de una internación por temas de salud mental. Aunque pertenecen a universos opuestos, el deseo animal se impone y el destino los enfrenta a un secreto que los pone en peligro. El amor entre ambos desata una ola de violencia que los deja atrapados en un laberinto marcado por la pasión y la tragedia", revela la descripción de Prime Video.
La historia se centra en Kaia, una joven cantante de trap de clase media baja, y en Nicolás, un joven de clase alta que atraviesa por una profunda crisis existencial. A pesar de las marcadas diferencias sociales, Kaia y Nico se conocen en una fiesta y desarrollan un vínculo afectivo, que pronto se verá afectado por el entorno de ambos, quienes no aceptan su relación y buscarán la manera de separarlos a causa de las distintas realidades que viven cada uno, lo cual desencadena un fuerte conflicto entre ambos bandos.
Reparto de Amor animal
- Franco Masini como Nicolás.
- Tatiana Glikman es Kaia.
- Santiago Achaga interpreta a Santos.
- Valentina Zenere como Justina.
- Olivia Nuss es Mika.
- Toto Rovito interpreta a Juan Pablo.