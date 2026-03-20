Prime Video: la serie de Sebastián Ortega que acaba de estrenar y es puro fuego

Amor animal Amor animal fue producido por Sebastián Ortega con un guion de Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada.

Prime Video: ¿de qué trata?

"Kaia se abre camino en el mundo del trap cuando se cruza con Nico, un joven que acaba de salir de una internación por temas de salud mental. Aunque pertenecen a universos opuestos, el deseo animal se impone y el destino los enfrenta a un secreto que los pone en peligro. El amor entre ambos desata una ola de violencia que los deja atrapados en un laberinto marcado por la pasión y la tragedia", revela la descripción de Prime Video.

La historia se centra en Kaia, una joven cantante de trap de clase media baja, y en Nicolás, un joven de clase alta que atraviesa por una profunda crisis existencial. A pesar de las marcadas diferencias sociales, Kaia y Nico se conocen en una fiesta y desarrollan un vínculo afectivo, que pronto se verá afectado por el entorno de ambos, quienes no aceptan su relación y buscarán la manera de separarlos a causa de las distintas realidades que viven cada uno, lo cual desencadena un fuerte conflicto entre ambos bandos.

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