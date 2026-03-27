Prime Video: el thriller psicológico que se convertirá en tu nueva película favorita

Lindas y letales Esta película combina suspenso, acción y drama.

Prime Video: ¿de qué trata Lindas y Letales?

"Un thriller lleno de acción en el que cinco bailarinas varadas en un bosque remoto de camino a una competencia de baile se refugian en una inquietante posada dirigida por Devora Kasimer y deben convertir su entrenamiento de élite en un arma para sobrevivir", revela Prime Video.

Bones, Princess, Zoe, Chloe y Grace son cinco jóvenes bailarinas de élite que viajan hacia una competencia de ballet en Europa. Sin embargo, el vehículo se descompone en medio de un bosque remoto.

Uma Thurman Las bailarinas llegan a la posada de Devora Kasimer.

Sin ayuda a la vista y sin señal, el grupo tiene que buscar un refugio en una inquietante posada de carretera administrada por Devora Kasimer, una ex prodigio del ballet convertida en dueña de un hospedaje ligado a una red criminal.

Una banda de hombres armados entra en escena y el viaje se vuelve mortal, así que las bailarinas se ven obligadas a dejar atrás sus peleas internas y usar su entrenamiento como arma de defensa. Transforman sus pasos de danza, disciplina y hasta las zapatillas de punta en recursos de supervivencia.

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