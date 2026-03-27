Prime Video tiene una opción diferente para cada día de la semana. Desde comedias románticas, ciencia ficción, fantasía o thrillers psicológicos, los usuarios pueden elegir la opción que más se adapta a sus gustos. En esta oportunidad, traemos como recomendación un reciente estreno.
Prime Video: el thriller psicológico que se convertirá en tu nueva película favorita
Protagonizada por Uma Thurman y Maddie Ziegler, esta película acaba de estrenar en Prime Video y apunta a destacar
Lindas y Letales (Pretty Lethal) es el nuevo lanzamiento de Prime Video. Se estrenó el 25 de marzo y mezcla humor negro, ballet y violencia sangrienta en una historia de suspenso. Dirigida por Vicky Jewson con un guion de Kate Freund, cuenta con el protagonismo de Maddie Ziegler y Uma Thurman, rodeada de un elenco juvenil.
Cabe destacar que el film es una coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido, con una duración de 88 minutos. Está pensado como un largometraje compacto y ágil para maratonear en casa.
Prime Video: ¿de qué trata Lindas y Letales?
"Un thriller lleno de acción en el que cinco bailarinas varadas en un bosque remoto de camino a una competencia de baile se refugian en una inquietante posada dirigida por Devora Kasimer y deben convertir su entrenamiento de élite en un arma para sobrevivir", revela Prime Video.
Bones, Princess, Zoe, Chloe y Grace son cinco jóvenes bailarinas de élite que viajan hacia una competencia de ballet en Europa. Sin embargo, el vehículo se descompone en medio de un bosque remoto.
Sin ayuda a la vista y sin señal, el grupo tiene que buscar un refugio en una inquietante posada de carretera administrada por Devora Kasimer, una ex prodigio del ballet convertida en dueña de un hospedaje ligado a una red criminal.
Una banda de hombres armados entra en escena y el viaje se vuelve mortal, así que las bailarinas se ven obligadas a dejar atrás sus peleas internas y usar su entrenamiento como arma de defensa. Transforman sus pasos de danza, disciplina y hasta las zapatillas de punta en recursos de supervivencia.
Reparto
- Maddie Ziegler como Bones.
- Millicent Simmonds es Chloe.
- Uma Thurman como Devora Kasimer.
- Avantika Vandanapu interpreta a Grace.
- Lana Condos es Princess.