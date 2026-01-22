Paseando por Buenos Aires, así se ve hoy la ex chica Bond Joanna Lumley, de la película "Al servicio secreto de su majestad"

Joanna fue galardonada con el OBE (Oficial de la Orden del Imperio Británico) en la Lista de Honores de Año Nuevo de la Reina de 1995 por sus servicios al teatro y a la caridad. También podemos destacar que recibió un doctorado honorario en letras de la Universidad de Kent en Canterbury "por su contribución a la industria del entretenimiento y su activa labor benéfica".

El 6 de mayo de 2023, Lumley asistió a la coronación del rey Carlos III y la reina Camila, y un par de meses después fue noticia porque confirmó que padecía prosopagnosia, una afección que afecta la percepción facial.

En cuanto a su vida amorosa, Joanna estuvo casada con Jeremy Lloyd, pero en 1986 contrajo segundas nupcias con Stephen Barlow. Tiene un hijo llamado Jamie Lumley, el cual nació de su relación con el fotógrafo Michael Claydon.