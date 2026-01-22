Son muchas las actrices que lograron saltar a la fama en Hollywood luego de haberse desempeñado como "chica Bond". Este es el caso de Joanna Lumley, quien apareció en la película titulada "Al servicio de su majestad".
Paseando por Buenos Aires, así se ve hoy la ex chica Bond Joanna Lumley, de la película "Al servicio secreto de su majestad"
La actriz Joanna Lumley fue vista de paseo en Buenos Aires, y muchos la recuerdan por ser una ex chica Bond o por "El lobo de Wall Street"
Lumley fue vista recientemente caminando por el barrio de San Telmo en Buenos Aires, y aparentemente estaba grabando un documental. A continuación te enseñamos cómo se ve en la actualidad la actriz.
¿Cómo se ve hoy la actriz Joanna Lumley?
Pocas personas saben que Joanna Lumley nació en Srinagar, Jammu and Kashmir, India. Se hizo conocida como actriz y productora gracias a "Absolutely Fabulous" (1992). Además apareció en "El lobo de Wall Street" (2013) junto a Leonardo Di Caprio, y prestó su voz para la cinta de Tim Burton "El cadáver de la novia" (2005). Uno de sus últimos papeles fue en la serie de Netflix "Merlina" donde hace de la abuela Addams.
Joanna fue galardonada con el OBE (Oficial de la Orden del Imperio Británico) en la Lista de Honores de Año Nuevo de la Reina de 1995 por sus servicios al teatro y a la caridad. También podemos destacar que recibió un doctorado honorario en letras de la Universidad de Kent en Canterbury "por su contribución a la industria del entretenimiento y su activa labor benéfica".
El 6 de mayo de 2023, Lumley asistió a la coronación del rey Carlos III y la reina Camila, y un par de meses después fue noticia porque confirmó que padecía prosopagnosia, una afección que afecta la percepción facial.
En cuanto a su vida amorosa, Joanna estuvo casada con Jeremy Lloyd, pero en 1986 contrajo segundas nupcias con Stephen Barlow. Tiene un hijo llamado Jamie Lumley, el cual nació de su relación con el fotógrafo Michael Claydon.