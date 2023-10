No podrás creer cómo se ve hoy la joven de El padre de la novia

Muchos recuerdan con cariño al personaje de Annie Banks, la hija de George Banks (el personaje interpretado por Steve Martin). Annie estuvo interpretado por la actriz Kimberly Williams-Paisley.

¿Cómo luce hoy la actriz Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó a Annie en "El padre de la novia"?

Kimberly nació en Rye (Nueva York) en 1971. Es hija de Gurney, un periodista freelance, y Linda, una recaudadora de fondos. Su hermana menor, Ashley Williams, es también actriz.

Kimberly Williams-Paisley.jpg La actriz Kimberly Williams-Paisley en la actualidad.

Kimberly comenzó a trabajar en el espectáculo a los 13 años de edad. En 1989 dirigió el "Musical Revue" en Rye High School. Dejó la Northwestern University durante su primer año para aparecer en la versión de 1991 de la película "El padre de la novia", pero regresó y completó su educación en actuación. Luego repitió su papel de Annie Banks en la segunda parte de "El padre de la novia".

Luego interpretó a Dana en el sitcom de ABC "According to Jim" y actuó como Virginia en la mini-serie de NBC "The 10th Kingdom".

Kimberly Williams-Paisley y su pareja.jpg Kimberly y su pareja, el cantante Brad Paisley.

En cuanto a su vida privada, Kimberly se casó con el cantante y compositor de música country Brad Paisley, y tienen dos hijos en común: William Huckleberry Paisley y Jasper Warren Paisley.