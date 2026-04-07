Netflix y el increíble escape de una asesina que se ocultó en Costa Rica

Esta producción de Netflix lleva como título "La verdad y la tragedia de Moriah Wilson", y el médico encargado de cambiar la apariencia de la asesina fue Badilla. El profesional habría intervenido a Armstrong durante el tiempo en que permaneció escondida en Santa Teresa de Cóbano donde estuvo prófuga por 43 días antes de ser capturada por la Fuerza Pública.

El documental de Netflix también cuenta con imágenes posteriores a los cambios físicos realizados, los cuales tenían como objetivo dificultar su identificación por parte de las autoridades.

La producción, dirigida por Marina Zenovich repasa el crimen que llevó a Armstrong a ser condenada a 90 años de prisión en 2023.

Netflix documental Kaitlin Armstrong

¿Por qué Armstrong asesinó a Wilson?

De acuerdo con la investigación, Armstrong descubrió que Wilson tenía una relación sentimental con su pareja, el ciclista profesional Colin Strickland.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Armstrong rastreó a Wilson mediante aplicaciones de geolocalización. La víctima, quien también era ciclista, fue encontrada muerta con múltiples heridas de bala en una casa en la ciudad de Austin, Texas, días antes de participar en una competencia.

Tras cometer el crimen, Armstrong huyó a Costa Rica utilizando un pasaporte falso (el de su hermana). Fue detenida el 29 de junio de 2022 en Cóbano y posteriormente deportada a Estados Unidos el 2 de julio para enfrentar el proceso judicial. También enfrentó un cargo federal por fuga para evadir la justicia.