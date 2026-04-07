Uno de los puntos fuertes de Netflix es la cantidad de documentales y series documentales que tiene sobre casos de true crime o de asesinos. No sabemos si es el morbo o la curiosidad, pero son las producciones más vistas de la plataforma.
Netflix y el increíble escape de una asesina que se ocultó en Costa Rica
Este documental es uno de los más vistos en la plataforma de streaming Netflix y ya está dentro del Top 10
Ahora Netflix ha publicado un documental donde se narra el caso del asesinato de Anna Moriah Wilson, el cual ocurrió en el 2022. Su asesina, Kaitlin Armstrong, fue detenida en Cóbano de Puntarenas (Costa Rica), sitio donde huyó tras cometer el crimen, usando el pasaporte de su hermana.
Este documental se estrenó hace poco, y ya se encuentra en el top 10 de lo más visto hoy en Netflix. Si te preguntas por qué Armstrong no fue detenida en migraciones al ingresar a Costa Rica, la respuesta es la siguiente: se hizo cirugías plásticas para ocultar su identidad y no ser descubierta. Esto le dio resultado por unos días, pero al poco tiempo fue capturada.
Esta producción de Netflix lleva como título "La verdad y la tragedia de Moriah Wilson", y el médico encargado de cambiar la apariencia de la asesina fue Badilla. El profesional habría intervenido a Armstrong durante el tiempo en que permaneció escondida en Santa Teresa de Cóbano donde estuvo prófuga por 43 días antes de ser capturada por la Fuerza Pública.
El documental de Netflix también cuenta con imágenes posteriores a los cambios físicos realizados, los cuales tenían como objetivo dificultar su identificación por parte de las autoridades.
La producción, dirigida por Marina Zenovich repasa el crimen que llevó a Armstrong a ser condenada a 90 años de prisión en 2023.
¿Por qué Armstrong asesinó a Wilson?
De acuerdo con la investigación, Armstrong descubrió que Wilson tenía una relación sentimental con su pareja, el ciclista profesional Colin Strickland.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Armstrong rastreó a Wilson mediante aplicaciones de geolocalización. La víctima, quien también era ciclista, fue encontrada muerta con múltiples heridas de bala en una casa en la ciudad de Austin, Texas, días antes de participar en una competencia.
Tras cometer el crimen, Armstrong huyó a Costa Rica utilizando un pasaporte falso (el de su hermana). Fue detenida el 29 de junio de 2022 en Cóbano y posteriormente deportada a Estados Unidos el 2 de julio para enfrentar el proceso judicial. También enfrentó un cargo federal por fuga para evadir la justicia.