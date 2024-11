Netflix tiene la última película de acción con Nicolas Cage que es de las más vista en el mundo

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Zahera descolla en Netflix con una película española que es un exitazo

Netflix: de qué se trata la película Running with the Devil

"Cuando un cargamento de cocaína es secuestrado y cortado, el CEO de un cartel de drogas, conocido como The Boss (Barry Pepper), envía a sus dos hombres de confianza, The Cook (Nicholas Cage) y The Man (Laurence Fishburne), para que emprendan un peligroso viaje para vigilar la cadena de suministro de la empresa. A medida que las drogas viajan a través de las fronteras internacionales, gánsteres, refinerías y correos, también están siendo rastreados por agentes federales. Cuando The Cook se da cuenta de dónde se está rompiendo la red, ya es demasiado tarde para mantenerlo", cuenta su sinopsis.

running.jpg Running with the Devil. La última gran película protagonizada por Nicolas Cage en Netflix.

►TE PUEDE INTERESAR: Anna Castillo sorprende en Netflix con este película española que triunfa en el mundo

Netflix: protagonistas de la película Running with the Devil

Nicolas Cage

Laurence Fishburne

Leslie Bibb

Trailer de Running with the Devil

Embed - Running with the Devil (2019) Trailer HD | Nicolas Cage | Leslie Bibb

Dónde ver la película Running with the Devil, según la zona geográfica