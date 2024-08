Netflix: la serie que fue alabada por la crítica y es una de las más vistas de los últimos tiempos

La serie estadounidense Las cosas por limpiar (2021), basada en el libro Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (2019), de Stephanie Land, ya lleva su tiempo en la plataforma de Netflix, con un rendimiento altísimo en el ranking de las más vistas.

La historia que protagoniza Margaret Qualley interpretando a Alex, le permitió a la serie estar nominada en distintos rubros en grandes festivales, como los Premios Emmy y Premiso Globo de Oro.

netflix-las-cosas-por-limpiar.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: una película que recién se estrenó y va derecho a romper todos los récords

Netflix: de qué trata la serie Las cosas por limpiar

Alex (Margaret Qualley), una madre soltera con una hija, vive en carne propia una lucha contra la indigencia, realizando trabajos domésticos y teniendo que soportar la burocracia.

netflix-las-cosas-por-limpiar2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix rompe los límites con una película que roza lo prohibido

Reparto de Las cosas por limpiar, serie de Netflix

Margaret Qualley (Alex)

Rylea Nevaeh Whittet (Maddy)

Andie MacDowell (Paula)

Nick Robinson (Sean)

Anika Noni Rose (Regina)

Tracy Vilar (Yolanda)

Billy Burke (Hank)

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: recién se estrena la película que está revolucionando la plataforma y ya es la más vista

Tráiler de Las cosas por limpiar, serie de Netflix

Embed - Las Cosas Por Limpiar | Trailer Oficial | NETFLIX Serie

Dónde ver la serie Las cosas por limpiar, según la zona geográfica