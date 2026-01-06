Netflix: la serie que acaba de estrenar y se consagra como el thriller criminal que va a arrasar en 2026

Delhi criminal es una serie de 3 temporadas de 7, 5 y 6 capítulos, respectivamente, que se puede ver en Netflix a partir del lunes 5 de enero de 2026. Para el crítico Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter, “no es revolucionaria, pero es lo suficientemente diferente para ser interesante. Es original y atractiva”.

Mientras tanto, según Ben Travers de IndieWire, Delhi criminal es “una serie narrada con destreza que es difícil de ver y que quizá no sea para todo el mundo, pero si empiezas a verla te atrapará”.