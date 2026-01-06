Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la serie que acaba de estrenar y se consagra como el thriller criminal que va a arrasar en 2026

Es un thriller criminal que acaba de estrenar en la plataforma de series y películas de Netflix. Tiene mucho drama y suspenso

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Este thriller criminal de 3 temporadas acaba de estrenar en Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix acaba de estrenar un thriller criminal de drama y suspenso dirigido y creado por Richie Mehta. Se trata de Delhi criminal (Delhi Crime), lanzada originalmente en 2019 e inspirada en hechos reales y ficticios.

Delhi criminal es una serie de 3 temporadas de 7, 5 y 6 capítulos, respectivamente, que se puede ver en Netflix a partir del lunes 5 de enero de 2026. Para el crítico Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter, “no es revolucionaria, pero es lo suficientemente diferente para ser interesante. Es original y atractiva”.

Mientras tanto, según Ben Travers de IndieWire, Delhi criminal es “una serie narrada con destreza que es difícil de ver y que quizá no sea para todo el mundo, pero si empiezas a verla te atrapará”.

delhi criminal- serie

Netflix: de qué trata la serie Delhi criminal

La sinopsis oficial sobre Delhi criminal versa: “Esta serie, inspirada en hechos reales y ficticios, sigue las investigaciones policiales de crímenes resonantes que sacuden a la ciudad capital”.

delhi criminal- serie (1)

La serie de Netflix empieza con la aparición de dos cadáveres en una zanja. Él apaleado, ella apaleada y violada. El crimen sucedió en un autobús urbano.

Con Rasika Dugal, Rajesh Tailang, Tillotama Shome y Huma Qureshi, este drama policial refleja las incansables investigaciones detrás de casos de alto perfil.

Netflix: tráiler de la serie Delhi criminal

Embed - Delhi Crime | Tráiler oficial VOS en ESPAÑOL | Netflix España

Reparto de Delhi criminal, serie de Netflix

  • Shefali Shah (Vartika Chaturvedi)
  • Rajesh Tailang (Bhupendra Singh)
  • Rasika Dugal (Neeti Singh)
  • Adil Hussain (Kumar Vijay)
  • Anurag Arora (Jairaj)
  • Yashaswini Dayama (Chandni)
  • Denzil Smith (Vishal Chaturvedi)
  • Mridul Sharma (Jai Singh)

Dónde ver la serie Delhi criminal, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Delhi criminal se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Delhi criminal se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Delhi criminal se puede ver en Netflix.

