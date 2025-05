La película tiene "una hermosa actuación de Paul Mescal... Uno de los actores más dotados de su generación", según The Telegraph, y es un drama con "una exquisita revelación... No saldrás siendo la misma persona", sentenció The Wrap.

Netflix: de qué trata película Aftersun

La película Aftersun está situada en Turquía, a fines de la década de 1990. La trama sigue a Sophie (Frankie Corio y Celia Rowlson-Hall), quien retrocede en el tiempo y trata de idealizar a su padre Callum (Paul Mescal), un hombre amoroso, durante unas vacaciones que compartieron juntos 20 años atrás. Los recuerdos reales e imaginarios harán que la joven intente descubrir y conocer cualidades que no había conocido sobre su papá.

netflix-aftersun1.jpg

Durante sus vacaciones nadan, juegan al billar y disfrutan de la compañía del otro. Calum es la mejor versión de sí mismo cuando está con Sophie. Sophie siente que todo es posible cuando Calum está cerca. Cuando ella está sola, navega por nuevas amistades y experiencias.

Mientras disfrutan de su tiempo juntos, capas de melancolía y misterio recorren el comportamiento de Calum. Veinte años después, los recuerdos adquieren un nuevo significado cuando Sophie intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conoció.

Netflix: tráiler de la película Aftersun

Embed - Aftersun | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex

Reparto de Aftersun, la película de Netflix

Paul Mescal como Calum

Frankie Corio como Sophie

Celia Rowlson-Hall como Sophie adulta

Brooklyn Toulson como Michael

Sally Messham como Belinda

Harry Perdios como Toby

Rubí Thompson como Laura

Dónde ver la película Aftersun, según la zona geográfica