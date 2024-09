Luis Tosar interpreta al director de una sucursal bancaria que, en el camino matutino para llevar a sus dos hijos pequeños al colegio, recibe una llamada de un desconocido que asegura que su coche está lleno de explosivos.

Literalmente, no pueden despegar el culo del asiento hasta que consiga transferir su fortuna y algo más a una cuenta bancaria.

Frenético, angustioso y tenso debut en la dirección de Dani de la Torre, El desconocido es un 'thriller' de acción protagonizado por Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Elvira Mínguez y Goya Toledo.

En palabras del propio De la Torre, en la cinta "no hay respiro, no hay concesiones, no hay tiempo. Una montaña rusa de sensaciones encontradas, de decisiones precipitadas, de emociones, en la que todos los segundos son vitales. Una historia que te subirá a ese coche donde la lucha por vivir es lo único que importa".

Movistar Plus: de qué se trata El desconocido

Carlos, ejecutivo de banca, comienza su rutinaria mañana llevando a sus hijos al colegio. Cuando arranca el coche, recibe una llamada anónima que le anuncia que tiene una bomba debajo del asiento y que dispone apenas de unas horas para reunir una elevada cantidad de dinero; si no lo consigue, su coche volará por los aires.

desconocido1.jpg Luis Tosar la rompe con esta tremenda película española de acción.

►TE PUEDE INTERESAR: José Coronado brilla como malvado con esta serie española de 6 capítulos

Movistar Plus: protagonistas de El desconocido

Luis Tosar

Javier Gutiérrez

Goya Toledo

Elvira Minguez

Trailer de El desconocido