Los protagonistas de una de las películas más vistas de los 2000 son pareja en la vida real

pareja.png

Scooby-Doo es una historia infantil que relata las diferentes aventuras de un grupo de amigos que junto con su perro Scooby y dentro de una camioneta viajan para descifrar distintos misterios sin resolver. Tiene un total de 2 películas en live action y más de 30 en dibujos animados.

La historia de amor de los protagonistas de Scooby-Doo, una pareja única

Los matrimonios de Hollywood suelen ser intensos y de corta duración, más aún los que comenzaron durante la filmación de alguna serie o película. Este no es el caso de Freddie y Sarah, quienes llevan más de 20 años juntos y mantienen una relación relativamente anónima y cuidada de la farándula.

La pareja se conoció años antes del rodaje de Scooby-Doo en la filmación de la película Sé lo que hicieron el verano pasado. Los actores no tuvieron mucha interacción dentro de las escenas pero un factor externo hizo que los futuros protagonistas de la famosa película se vieran forzados a unirse.

Sarah no sabía manejar no tenía forma de llegar a la locación de rodaje. Para su fortuna, Freddie comenzó a buscarla para ir al trabajo. En palabras de Freddie, la relación comenzó como una inocente amistad “Era un viaje de una hora solo para llegar al gimnasio. Y cuando movimos la película a South Park, ella no tenía forma de llegar allí. Así que comencé a llevarla, y ahí fue cuando ella y yo nos hicimos amigos."

películas protagonistas.png

Tres años después de esa tranquila amistad entre charlas y parrilladas, los protagonistas organizaron una salida a cenar en conjunto con otra amiga que venía de lejos y perdió su vuelo a último momento. Gellar y Prinze Jr. continuaron con los planes iniciales y fueron al restaurante solos.

Hoy la pareja lleva más de 20 años juntos, están muy enamorados y tienen dos hijos. El actor mencionó en una entrevista que continúan yendo con frecuencia a aquel restaurante que dio comienzo a todo.